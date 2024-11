María Patiño lo cuenta todo sobre el amor platónico de Chelo García-Cortés: «Tú buscabas…»

María Patiño ha asegurado que Chelo García-Cortés estaba interesada en una persona muy conocida de nuestra crónica social. «Tú buscabas quedar con Terelu Campos», ha declarado de forma directa. Estaba bomba ha explotado durante la emisión del programa ‘Ni que fuéramos’. María ha expuesto una versión de los hechos que sugiere que, en algún momento de su vida, Chelo habría sentido un interés especial por Terelu, insinuando que intentaba coincidir con ella con la esperanza de algo más allá de una amistad. Estas declaraciones, que causaron un notable revuelo en el plató, derivaron en una discusión intensa entre la gallega con sus compañeros.

María Patiño ha explicado que había conocido esta historia hace tiempo, aunque en su momento optó por no darle demasiada importancia ni compartirla con la audiencia. Según afirma, la leyenda en cuestión sugería que Chelo mostraba un especial empeño en quedar con Terelu. La presentadora aseguró que este interés iba más allá de la admiración profesional y que su compañera había comentado en broma que algún día lograría conquistar a la hermana de Carmen Borrego.

La noticia de Patiño se dio en un tono aparentemente distendido, pero las consecuencias marcarán un antes y un después. La historia ha llegado a oídos de Chelo, quien no tardó en reaccionar de forma contundente. Al enfrentarse a estas insinuaciones mostró una mezcla de indignación y enfado, negando cualquier tipo de atracción romántica por Terelu Campos y asegurando que su relación con ella siempre ha sido de amistad.

Las declaraciones de Chelo García-Cortés

La respuesta de Chelo García-Cortés fue clara. «No voy a permitir que se juegue con una persona a la que tengo cariño, pero que nunca me ha atraído de esa forma», afirmó visiblemente molesta, desmintiendo la historia que acababa de contar su compañera. Según cuenta, estas afirmaciones son completamente infundadas y no reflejan la realidad de su vínculo con Terelu Campos. De hecho, insistió en que nunca ha sentido ninguna atracción romántica hacia ella y que estas suposiciones solo generan malentendidos.

Con el fin de aclarar su posición, la periodista insistió en la importancia de mantener el respeto entre compañeros y subrayó que las relaciones de amistad no deberían ser motivo de especulación. La colaboradora se mostró especialmente enfadada con las insinuaciones de Patiño, quien, en un intento por añadir un toque de humor a la situación, hizo referencia a las célebres portadas de ‘Interviú’ de Terelu, insinuando que pudieron haber despertado el interés de Chelo. Ante estas palabras, Chelo lanzó una respuesta contundente: «¿De verdad piensas que eso es lo que soy? Esto no es cierto y te lo juro por mi madre».

Chelo García-Cortés da la cara por su mujer, Marta

A pesar de las palabras de Chelo, el resto de los colaboradores, incluyendo a Lydia Lozano, se sumaron a la conversación, presionando para que explicara su punto de vista. Ante esta insistencia, Chelo respondió reafirmando su amor y fidelidad hacia su actual pareja, Marta. «Quiero dejar claro que cuando estoy con una mujer como Marta, no necesito estar con otra. Me siento completa y no hay espacio para nadie más», declaró Chelo, en un intento por detener la especulación y cerrar la conversación sobre el tema.

Esta confesión reflejó la incomodidad de Chelo ante la continua exposición de su vida privada en el programa y mostró su firme determinación de proteger su relación actual. La tertuliana insistió en que no se siente en la obligación de hablar sobre asuntos personales y pidió respeto hacia su relación con Marta.

La situación alcanzó un punto álgido cuando la protagonista de esta historia decidió dirigirse a María Patiño con un mensaje directo: «¡No me ha gustado Terelu, no me has gustado tú, ni me ha gustado Gema López!». Con estas palabras subrayó su rechazo a las insinuaciones sobre supuestos intereses amorosos por sus compañeros.

El enfado de la periodista en ‘Ni que fuéramos’

Para concluir con el conflicto, Chelo se dirigió al director del programa, David Valldeperas y expresó su decisión de no volver a hablar del tema. «¿No decís que no hablo? Pues a partir de ahora no voy a hablar nada», sentenció. Asimismo, pidió respeto hacia Terelu Campos, recordando que cualquier comentario sobre este tema puede tener repercusiones en la vida de las personas involucradas.

Chelo lanzó un mensaje final que dejó una sombra de tensión en el plató: «Me la soplan las leyendas. Me voy a callar porque podría decir de todos muchas cosas». Esta frase, que fue interpretada por algunos como una advertencia, confirmó que Chelo no está dispuesta a continuar con la leyenda.

Este incidente en el plató de ‘Ni que fuéramos’ ha puesto sobre la mesa la cuestión de los límites en la exposición de la vida privada de los colaboradores. Aunque para algunos este tipo de historias aportan entretenimiento, la reacción de Chelo García-Cortés refleja el dilema ético que conlleva tratar temas tan personales en público. Lo único que quiere es proteger a su mujer, por eso ha cortado de raíz cualquier tipo de rumor que le relacione con la hija de María Teresa Campos.