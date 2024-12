Locura en las redes por el detalle de la hija de Dulceida en el que todos se están fijando

Se ha desatado la locura en el universo de Instagram. Desde su llegada al mundo el pasado 15 de octubre, la pequeña Aria, hija de Dulceida y Alba Paul, ha sido un tema de conversación habitual. Aunque la pareja había optado por mantener la privacidad de su hija, evitando mostrar su rostro en redes sociales, esto cambió con la llegada de las fiestas navideñas. En un gesto inesperado, ambas han compartido un emotivo posado familiar que incluye, por primera vez, una imagen clara de Aria. «Nuestras primeras Navidades. Felices fiestas, preciosis», escribieron en sus respectivas redes sociales.

La decisión de mostrar el rostro del bebé desató una oleada de reacciones entre sus seguidores. La publicación se llenó rápidamente de comentarios cargados de entusiasmo y agradecimiento. Para muchos, fue un gesto considerado «un regalo», ya que han seguido de cerca la vida de Dulceida y Alba durante años. Las empresarias ha modificado su hoja de ruta para compartir con sus seguidores lo felices que están y todos se ha fijado en el mismo detalle: en lo mucho que se parece Aria a una de sus madres.

Frases como «Es una belleza» o «La cosa más linda que he visto», han invitadido el perfil de Instagram de Dulceida. Sin embargo, hay una reflexión que se repite: «Es igual a Alba». La mayoría de los usuarios coincidieron en destacar el parecido de Aria con Alba Paul, especialmente en detalles como la forma de su boca.

El buen momento de Dulceida

Durante su última aparición pública, Dulceida dio algunas pinceladas sobre su nueva vida. Ahora es madre y considera que está en el mejor momento de su vida. «Estas son nuestras primeras Navidades como mamás, y espero que Aria llegue a amar estas fiestas tanto como nosotras. Cuando sea más grande, quiero decorar juntas y vivir la magia navideña en familia», comentó al respecto. También confesó que, aunque la maternidad ha traído grandes alegrías, también ha supuesto algunos desafíos.

«Lo más fácil es mirarla, tenerla en brazos y verla crecer. Incluso cuando estoy de mal humor, ella consigue alegrarme el día. Pero lo más difícil es cuando llora mucho, sobre todo porque tiene algo de gases. Verla así me parte el alma». Pese al cansancio propio de los primeros meses, la empresaria asegura que está completamente enamorada de su hija y disfruta cada momento a su lado.

La decisión de exponer o no el rostro de Aria en redes sociales no fue tomada a la ligera. Desde el embarazo, el matrimonio reflexionó sobre las implicaciones de esta elección. En junio pasado, durante el evento Lola Lolita Fest, Dulceida confesó que el tema había generado un intenso debate interno. «Hagas lo que hagas, siempre habrá críticas. Si decides mostrarla, te cuestionan. Si no lo haces, también», comentó en un tono tajante.

Dulceida y Alba cambian de opinión

Cuando Aria nació, la pareja optó inicialmente por proteger su privacidad. Las primeras imágenes de la bebé, compartidas en octubre, mostraban sólo partes de su cuerpo o la presentaban de espaldas. Sin embargo, dos meses después, Dulceida y Alba han decidido dar un paso adelante y compartir la primera imagen de su hija sin censura.

Como era de esperar, la decisión de mostrar a Aria no ha pasado inadvertida. Si bien la mayoría de los seguidores celebraron el gesto, también hubo quienes lo criticaron. Algunos usuarios acusaron a la pareja de buscar más popularidad al revelar el rostro de su hija, mientras que otros lamentaron que la pequeña ya no sea anónima.

Es interesante reflejar lo que piensa la familia sobre este tema. La abuela de Aria, Anna Pascual, había dejado clara su posición sobre este tema en una entrevista en octubre. «Yo nunca mostraré el rostro de mi nieta en redes sociales. Aida y Alba tomarán la decisión que consideren, pero en mi caso, lo más que compartiría sería un pie o una mano», comentó cuando le preguntaron sobre el tema.

Dulceida recibe un nuevo baño de críticas

Pese a las críticas, Dulceida y Alba parecen estar seguras de lo que han hecho. Las fotografías navideñas reflejan la felicidad que experimentan en esta nueva etapa de sus vidas. Con Aria como centro de su mundo, la pareja está disfrutando de su primera Navidad como familia.

Aunque las opiniones seguirán divididas, este momento representa un paso importante para Dulceida y Alba en cómo conjugan sus respectivas carreras con la privacidad. Llevan muchos años en el centro de la noticia y poco a poco han aprendido a superar los escándalos. Aida ha recibido un nuevo baño de críticas, pero también cuenta con el apoyo de muchos seguidores que le han dado la mano y le han arropado en esta nueva andadura.

Tampoco podemos perder de vista que Dulceida es una de las modelos más conocidas de nuestro país, así que es cuestión de tiempo que veamos la cara de su hija. Quizá se haya adelantado para ser ella la única responsable de este suceso.