Dulceida se sincera y revela las complicaciones de su parto: «Se empezó a debilitar»

Dulceida vivió uno de los momentos más importantes de su vida el pasado 15 de octubre, cuando dio la bienvenida a su hija. Junto a su mujer Alba Paul, la llegada de la pequeña transformó para siempre su mundo, convirtiendo ese día en el más especial. Sin embargo, el nacimiento de su bebé no fue tan sencillo como Dulceida había imaginado. Aunque ahora se siente completamente feliz, ha compartido con sus seguidores que su parto fue más complicado de lo que esperaba y que hubo momentos difíciles antes de poder abrazar a su primogénita.

Desde su salida del hospital, Dulceida ha mantenido a sus seguidores informados sobre sus primeros días como madre a través de su cuenta de Instagram. Ha relatado cómo, además de vivir una etapa llena de amor y emoción, también está en proceso de recuperarse física y mentalmente tras un parto que no salió como había planificado. Aunque con el paso de los días su percepción sobre la experiencia ha cambiado, en las primeras horas después del nacimiento la situación fue bastante frustrante para ella.

La empresaria responde a las preguntas de sus seguidores

Dulceida no dudó en responder a las preguntas que le enviaron sobre cómo había sido el parto. Entre las preguntas más repetidas estaba la de los detalles sobre las horas previas al nacimiento de su hija. Con sinceridad, explicó que su parto no fue lo que había imaginado y reveló algunos de los momentos más duros que vivió. A pesar de la alegría de tener a su bebé entre sus brazos, el camino hacia ese momento fue complicado, lleno de incertidumbres y contratiempos.

Dulceida comenzó relatando que las contracciones comenzaron el lunes por la tarde, cuando se encontraba en casa junto a Alba. Juntas realizaron ejercicios de relajación para enfrentar el dolor, pero las contracciones comenzaron a intensificarse rápidamente. A las dos de la madrugada, decidieron dirigirse al hospital, ya que las contracciones eran fuertes y regulares. Sin embargo, al llegar al centro médico, descubrió que no estaba dilatando, algo que describió como el mayor obstáculo de su parto. Con cierta sorpresa, recordó que su propia madre había pasado por lo mismo cuando la dio a luz, lo que convirtió la experiencia en un reflejo familiar.

La falta de dilatación fue un factor determinante que complicó todo el proceso. Dulceida pasó varias horas con contracciones intensas, sin lograr avanzar en la dilatación necesaria para un parto vaginal. «Estuve hasta las once de la mañana con contracciones y, finalmente, me pusieron la epidural, pero seguía sin dilatar», explicó la influencer. A pesar del alivio temporal que la epidural le proporcionó frente al dolor, la situación no mejoraba, lo que generó una creciente preocupación tanto para ella como para el equipo médico.

«La pequeña se empezó a debilitar»

Finalmente, alrededor de las cuatro de la tarde, la situación cambió drásticamente. La pequeña comenzó a mostrar signos de debilidad, lo que llevó a los médicos a tomar la decisión de realizar una cesárea para asegurar la salud de la bebé y de Dulceida. «La pequeña se empezó a debilitar y tuvieron que hacerme cesárea», explicó la creadora de contenido, recordando ese momento decisivo en el que su parto dejó de ser lo que había imaginado para convertirse en una intervención quirúrgica.

El hecho de tener una cesárea fue algo inesperado para Dulceida. En su mente, siempre había visualizado un parto vaginal, y la necesidad de una intervención quirúrgica cambió por completo sus expectativas. «En mi cabeza, esperaba que fuera un parto vaginal, pero no pudo ser», ha confesado al respecto.

¿Cómo se está recuperando Dulceida?

La recuperación tras la cesárea fue un proceso desafiante, especialmente durante el primer día, cuando la frustración de no poder moverse libremente y de no poder atender a su hija como ella deseaba la afectó emocionalmente. «No me podía levantar, no podía estar con la bebé, no le podía cambiar el pañal», ha declarado.

A pesar de esa frustración inicial, con el paso de los días la influencer ha logrado ver su parto desde una nueva perspectiva. Ahora se siente agradecida por el apoyo del equipo médico que la acompañó en todo momento, especialmente su doctor y su comadrona, quienes le dieron tranquilidad y la guiaron en cada paso del proceso. «Estar rodeada de tan buenos profesionales lo hace todo más fácil».

Con el tiempo ha comenzado a valorar su experiencia de parto desde una visión más positiva, enfocándose en el resultado más importante: la llegada de su hija. «Ahora, me parece una maravilla porque tengo al pequeñito amor de mi vida entre los brazos y es una pasada», expresó con alegría, dejando en segundo plano las dificultades que enfrentó para centrarse en el inmenso amor que siente por su hija.

Además de compartir su experiencia personal, aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidoras que están embarazadas o que tienen miedo ante la idea de un parto. Con la cercanía que la caracteriza, quiso tranquilizarlas y recordarles lo verdaderamente importante: «Lo más importante es que vuestro peque o vuestra peque y vosotras estéis bien y que somos una maravilla las mujeres». Ahora solamente hace falta una cosa: esperar para ver qué efecto tendrán sus palabras entre sus seguidores.