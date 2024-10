Así son Dulceida y Alba Paul: el matrimonio más famoso de las redes sociales

Dulceida se ha convertido en una de las personas más conocidas en España y no es para menos porque es una de las influencers nacionales con más seguidores tanto dentro como fuera de nuestro país. La exitosa empresaria, que no ha dudado en mostrar a sus fans cómo es su vida a través de una serie documental, siempre ha sido muy abierta a la hora de contar a sus seguidores todo sobre sus relaciones y eso ha implicado a Alba Paul, su pareja y madre de su bebé.

Su separación pilló a todos por sorpresa y fue un gran palo para sus seguidores, pero meses después del fatídico anuncio los rumores empezaron a crecer y se confirmó lo que todo el mundo esperaba: Dulceida y Alba Paul volvían a estar juntas.

La pareja necesitó un tiempo para reflexionar y esto les hizo darse cuenta de que el amor que sentían la una por la otra era recíproco.

«Duele mucho ver que se acaba, pero el amor continua en nosotras y siempre lo hará. Hemos compartido nuestra historia con vosotros desde el principio, la historia de amor más bonita que conozco, un amor tan real, tan de verdad, de película», escribió en Instagram.

Dulceida y Alba Paul incluso llegaron a casarse y este evento fue uno de los más destacados del año.

La reconciliación más esperada

Los rumores eran cada vez más fuertes, así que Dulceida no tuvo más remedio que dar un paso adelante y confirmar que se había reconciliado con Alba. Eso sí, en todo momento dejó claro que estaban yendo de espacio, pues no querían que sus ganas de volver a estar juntas estropearse la historia tan bonita que tenían a sus espaldas. De hecho tardaron un tiempo en convivir. «Casi siempre estamos una en casa de la otra. Es un tema que me agobia bastante porque nos separamos y ahora cada una tiene sus cosas en un sitio», desveló en Instagram.

El gran mérito de Dulceida es llevar la sinceridad por bandera, independientemente de los comentarios que recibe en las redes sociales. La clave de su éxito es ofrecer su versión más natural, por eso explicó el motivo por el que se reconcilió con Alba Paul. «Si hablamos de oportunidades deberíamos hablar de nuestra segunda oportunidad y de por qué decidimos dárnosla», le empieza diciendo Dulceida a su mujer. «Yo creo en todas las oportunidades que uno necesite y yo siempre he creído mucho en lo nuestro. Eres el amor de mi vida y todas las relaciones pasan por baches y al final nosotras hemos salido».

Influencer y empresaria

El verdadero nombre de Dulceida es Aida Domènech y lleva mucho tiempo triunfando en las redes sociales. Ha invertido gran parte de su patrimonio en una empresa que se dedica a representar y a promocionar a otros influencers. El negocio funciona tan bien que la madre de Aída está completamente involucrada. Tanto es así que trabajan con nombres tan conocidos como Sofía Suescun, quien abandonó los programas de Telecinco para dedicarse a crear contenido en Instagram.

La decisión que tomó Alba Paul

Alba Paul nació el 24 de septiembre de 1987 en Girona y llevó una vida tranquila hasta que las nuevas tecnologías llamaron a su puerta. Descubrió que quería dedicarse al mundo de Instagram, pero le costó mucho dar el paso definitivo y decidió tomarse un año sabático para reflexionar sobre este planteamiento. Siempre ha estado muy bien asesorada, por eso ha firmado contratos con empresas tan relevantes como Reebok, Paul Hewitt, Zara o Diesel.