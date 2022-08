Lo que dice la DGT de tapar la luna trasera del coche con el equipaje

Las vacaciones continúan para muchos este agosto y es que este es el mes favorito de los turistas para poner rumbo a un nuevo destino. Es un mes que concentra un mayor número de desplazamientos de larga distancia durante el año. Nada más típico de las vacaciones que tener que cargar el coche con las maletas y ver que casi no cabe ni un alfiler de tantas cosas que hemos añadido a nuestra lista de ‘Por si acasos’… ¡A todos nos ha pasado! No obstante, tienes que vigilar cómo colocas tu equipaje si quieres evitar una multa de la DGT.

¿Tu equipaje tapa la luneta trasera? Esto dice la DGT

Son muchos los conductores que aprovechan todo el espacio disponible en el maletero, incluso la parte superior de la bandeja y con las prisas, no acaban de comprobar si algunos de estos objetos dificulta la visión a través de la luna trasera. Si esta está abarrotada de objetos y no te deja ver, esto puede ser motivo de sanción para la DGT.

El artículo 19 del Reglamento General de Circulación, cuenta con un apartado para regular la visibilidad en el automóvil, donde se indica «la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule». Esto ese esencial para que el conductor pueda estar atento a todo lo que pase a la carretera, incluso en la parte trasera del mismo.

Se puede obstruir la visión de la parte trasera a través de la luneta posterior, siempre que se cumpla con lo que establece este reglamento. Para ello, deberás tener en cuenta los retrovisores que el coche debe tener equipados en caso de que el central quede inhabilitado por varias causas, entre ellas, el exceso de la carga en la parte posterior.

El coche deberá contar con dos espejos exteriores, izquierdo y derecho, cuando el interior esté obstruido para su visión. Si bien es cierto que por normativa los turismos solo están obligados a llevar el retrovisor central y uno exterior en el lado izquierdo, la mayoría de los turismos incorporan uno a cada lado, por lo que no debería ser un problema.

Si cuentas con los dos retrovisores exteriores, no debería suponer un problema no contar de manera puntual con visibilidad por la luneta trasera. No obstante, si las autoridades detectan deficiencias en el vehículo en cuestión y estas, se consideran un peligro que pueda poner en compromiso la seguridad vial, podrían inmovilizar el vehículo. Esta situación estaría amparada en el artículo 104 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial y podría aplicarse, por ejemplo, si uno de los retrovisores exteriores está roto o no permite una correcta visualización por el mismo.

También, deberás tener en cuenta otros elementos para evitar una sanción con tu equipaje por parte de la DGT. Deberás evitar poner objetos que puedan salir despedidos en la parte de la bandeja trasera del coche o en los asientos traseros, esto podría suponer un grave peligro en caso de accidente o colisión. Esto es de imperativa necesidad, así que tenlo en cuenta cuando prepares tu coche para el próximo viaje, además, piensa que es muy improbable que utilices todo lo que llevas para tus vacaciones.