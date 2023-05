Laura Escanes habla sobre su futura participación en Supervivientes: «Está lleno de trapos sucios»

Todos sabemos que ‘Supervivientes’ es uno de los programas más importantes de Telecinco, pero todavía hay muchos prejuicios. La cadena demostró con Isabel Pantoja que pueden hacer las cosas bien. Convencieron a la cantante para participar y en ningún momento le metieron en ningún conflicto. Le dejaron hacer su concurso y estuvo lejos de todos los factores externos, pero parece no ser suficiente. Algunos famosos, como Jesulín de Ubrique, han estado a punto de ir y después han cambiado de idea. ¿El motivo? Cada uno tendrá sus excusas, pero Laura Escanes lo tiene claro: hay muchos “trapos sucios”.

Laura Escanes se confiesa con su amiga Verdeliss

La exmujer de Risto Mejide ha mantenido una charla pública con Verdeliss, le ha entrevistado y le ha preguntado por su experiencia en ‘GH VIP 6’. Recordemos que la youtuber participó en una de las ediciones y su paso por el concurso ha dado mucho de qué hablar. Años después ha hablado del tema y ha dejado claro que ella nunca ha trabajado en televisión, simplemente ha participado en un concurso.

“Yo siempre digo que no estuve en la tele. Estuve en la casa de ‘Gran Hermano’. A mí me flipaba esa idea, con 18 años me presenté y pocos años después eran ellos los que me estaban llamando para ir al ‘VIP’. Me cuestioné mucho el ir o no, por las críticas que iba a recibir, pero me encantó. No he podido seguir por ahí porque la gente que está en este tipo de programas debe de generar crítica y saber convivir con ello. Yo no soy capaz”, ha explicado. Esa es la razón por la que no ha continuado su carrera en televisión.

¿Participará Laura en ‘Supervivientes’?

Laura Escanes le ha dado la razón a Verdeliss. Asegura que se siente muy identificada con su discurso porque a ella también le hubiera gustado participar en un concurso y no lo hace por miedo. Tiene miedo a que todo se saque de contexto. Asegura que no le interesa discutir con nadie. Ese es el motivo por el que no participa en ‘Supervivientes’ porque el proyecto le parece estupendo. “Ir a ‘Supervivientes’ me encantaría por la experiencia, pero no me atrevo por todo lo que le rodea. El plató está lleno de trapos sucios y a mí eso no me gusta”, ha explicado.

Los otros miedos de la influencer

La ex de Risto ha confesado por qué no saca a su hija Roma en las redes: no quiere exponerla. Pretende reservar su intimidad y no generar contenido con ella, pero eso no quiere decir que no esté atenta a sus cuidados. “A mí que me critiquen me da igual. Pero cuando se meten con mi hija, con el tiempo que paso con mi hija, me duele. Yo dejé de mostrar mi vida con ella porque se juzga todo el rato”, ha razonado.

Laura sabe mejor que nadie cómo es la presión de los medios y no quiere que su hija corra ningún peligro. No olvidemos que es solo una niña. Escanes lo pasó mal cuando se separó de Risto Mejide, pero resolvió bien la situación. No escondió nada y dio explicaciones a tiempo.