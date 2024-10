La verdad sobre el impactante vídeo de Sean Diddy Combs y Kamala Harris

¿Qué hay de verdad entre el impactante vídeo del rapero Sean Diddy Combs, acusado de múltiples cargos de violación, acoso sexual y tráfico de personas, la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata a la Casa Blanca? Este vídeo ha recorrido las redes desde hace varios días, en el que se muestra a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en compañía del rapero durante una fiesta. En cambio, se ha desmentido que fueran juntos. Se había hecho un fotomontaje para sustituir la cara de su entonces novio, el actor y presentador Montel Williams, con quien la vicepresidenta asistió a una fiesta en 2001. Fue en el Hotel Century Plaza en Century City (California). Harris asistió con Williams y su hija Ashley a la Octava Edición Anual de la Carrera para Erradicar la Esclerosis Múltiple.

En 2020, ya empezó a circular un vídeo parecido cuando el entonces ex vicepresidente Joe Biden y la entonces senadora de California, Kamala Harris se presentaron a las elecciones presidenciales. Son ciertos, sin embargo, los vínculos entre el Sean Diddy Combs y el partido de Kamala Harris. El rapero ha ayudado a diferentes candidatos del Partido Demócrata a realizar fiestas de recaudación.

La red de políticos de alto nivel de Sean Diddy Combs incluye a todos los demócratas, incluidos candidatos presidenciales, como Kamala Harris o Barack Obama, miembros del Congreso y alcaldes. Diddy también se relacionó con el ex presidente Donald Trump en los 90. Ambos son de Nueva York. Trump acudió a su famosa fiesta de cumpleaños en 1998. En cambio, a lo largo de los años, Combs ha apoyado principalmente las causas y a los políticos demócratas, como Rock the Vote (campaña para conseguir el voto joven) y el lanzamiento de la campaña de educación electoral Vote or Die en 2004. Esa campaña se centró entonces contra el presidente republicano George W. Bush, que ganó las elecciones al entonces candidato demócrata John Kerry, senador de Massachussetts, que le dio su gran oportunidad a Barack Obama, cuando era senador de Illinois, en su convención de Boston.

Kamala Harris le ha pedido ayuda desde 2020 al rapero para sus mítines de campaña, como se puede ver en el mensaje de abajo. Mientras, también ha ayudado en diferentes actos de campaña al ex presidente Barack Obama y el alcalde demócrata de Nueva York Eric Adams, que le ha retirado el reconocimiento de Nueva York, La llave de la Ciudad, tras llevarse a cabo la detención.

Cronología del caso Sean Diddy Combs

1 de octubre. El abogado Tony Buzbee ha explicado que representa a 120 personas que planean presentar demandas civiles en múltiples estados alegando delitos como agresión sexual, violación y abuso sexual de menores en demandas que incluirán a «mucha gente poderosa» y «muchos secretos sucios».

30 de septiembre. Los defensores de Combs presentaron una notificación solicitando al Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito del Distrito Sur de Nueva York que anulara la decisión de mantenerlo en prisión.

27 de septiembre. Combs fue acusado de drogar y violar a una mujer en múltiples ocasiones, y la mujer, identificada como Jane Doe en la demanda, alegó además que quedó embarazada después de uno de los encuentros; ella está buscando daños y perjuicios no revelados, informó Associated Press.

26 de septiembre. Se emitió un documental en el que se abordó el vídeo en el que Combs pega a su ex novia Cassie Ventura.

24 de septiembre. Thalia Graves presentó una demanda federal en Nueva York en la que afirmó que Combs le ofreció una copa de vino en 2001, que la dejó «aturdida» antes de perder el conocimiento. Cuando se depertó había sido violada.

18 de septiembre. Los abogados de Combs citaron las «horribles» condiciones del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (Nueva York).

17 de septiembre. Se acusa a Combs y a sus cómplices de incendiar el coche de una persona anónima utilizando un cóctel Moltov, una acusación que coincide con la presentada por la ex novia de Combs, Cassie Ventura, quien afirmó en una demanda presentada el año pasado que Combs hizo explotar un coche propiedad del rapero Kid Cudi.

16 de septiembre. Combs es detenido en Manhattan.

24 de mayo. April Lampros acusa a Combs de agresión sexual en cuatro «aterradores encuentros sexuales», entre 1995 y 2001, incluidos tres incidentes de violación y un caso en el que Combs la obligó a tomar éxtasis.

22 de mayo. La modelo Crystal McKinney presenta una demanda, en la que acusa al rapero de drogarla y agredirla sexualmente en su estudio de grabación de Nueva York en 2003.

19 de mayo. Cassie Ventura, ex novia de Combs, habla después de que CNN obtuviera un vídeo de 2016, en el que se ve a Combs atacándola en el pasillo de un hotel.

6 de diciembre. Una mujer, que quiere mantener su identidad en el anonimato, demanda Combs por asalto sexual, cuando ella tenía 17 años de edad.

23 de noviembre. Joie Dickerson-Neal alega que Combs la drogó, la agredió sexualmente y grabó en secreto la agresión en 1991.

23 de noviembre. Una demandante anónima acusa a Combs y al cantautor Aaron Hall de violarla a ella y a una amiga en 1990.

17 de noviembre. Acuerdo con Cassie Ventura, por valor de 30 millones de dólares.

16 de noviembre. Cassie Ventura presenta la demanda contra Combs, alegando que la violó en 2018.