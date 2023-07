Julio Iglesias rompe su silencio para contar su historia más impactante: «Saqué fuerzas que no tenía»

Los rumores sobre el estado de salud de Julio Iglesias llevan un tiempo sonando con fuerza y la situación llegó hasta tal punto que el cantante tuvo que pronunciarse. Aseguró que se encontraba perfectamente y reconoció que había dejado de dar conciertos de forma temporal, pero esta decisión no estaba motivada por ninguna enfermedad. Todo lo contrario. Había decidido tomarse un descanso para componer y regresar con más fuerza que nunca. Recientemente ha dado unas declaraciones que dejan claro cuál es su postura en el mundo de la música.

Julio Iglesias considera está viviendo “un sueño” gracias a su profesión y a los millones de fans que siguen sus pasos. Ha admitido que se dedica a la música de forma casual, pues su principal objetivo era ser jugador de fútbol. Jugaba en el Real Madrid, pero tuvo un accidente de tráfico y los médicos le aseguraron que no volvería a caminar con normalidad. El futbolista hizo de la necesidad virtud, cambió de planes y se buscó un nuevo trabajo: probó suerte encima de los escenarios y se convirtió en una estrella internacional.

Julio Iglesias confiesa su historia más desconocida

El ex de Isabel Preysler no suele hablar de su vida privada porque considera que hay asuntos que solamente le pertenecen a él, pero ha hecho una excepción. Ha explicado cómo decidió ser artista. “Hace 55 años mi vida cambió para siempre. Estudiaba leyes, jugaba al fútbol en mi equipo del alma con los juveniles y un accidente frustró todas mis ilusiones. Pero ese accidente, como digo siempre, juntó mi alma con mi cabeza y empecé a vivir una aventura que aún no ha terminado”.

Julio empezó a componer canciones a partir del accidente de tráfico que tuvo. Sucedió en Madrid, concretamente en la localidad de Majadahonda. A partir de ese momento su vida cambió, pero supo aprovechar el momento y usó sus sentimientos para componer unas canciones que han terminado convirtiéndole en un mito. “Saqué fuerzas que no tenía con la música que me daba una guitarra y escribí estos pequeños versos sin saber dónde iban a terminar o dónde iban a empezar y terminaron en el Festival de Benidorm de 1968”, recuerda.

El secreto de Julio

Julio Iglesias ha desvelado que su buena reputación arrancó gracias al evento nombrado en líneas anteriores. Fue el inicio de una carrera plagada de éxitos. “Gracias a este Festival Nacional de la Canción todo se convirtió en un sueño que dura hasta hoy. Se cumplen 55 años que cambiaron mi vida para siempre, gracias a todas vosotras y a todos vosotros por darme tanta fuerza para vivir”. Les ha agradecido a sus fans que hayan seguido sus pasos de cerca durante todo este tiempo.

¿Quiere retirarse de los escenarios?

La respuesta es clara: no. Julio Iglesias asegura que sigue en plena forma y cree que todavía tiene mucho que dar. En Telecinco aseguraron que su último concierto en Marbella fue extraño y que cantó sentado en un taburete, pero quienes estuvieron allí garantizan que su fuerza sigue siendo la misma. Por eso Iglesias no tiene pensado abandonar los escenarios.