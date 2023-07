Julio Iglesias, de 79 años, prefiere mantenerse en un discreto segundo plano en lo que a su vida personal se refiere. Son pocos los detalles los que trascienden de su entorno, pero sí que utiliza las redes sociales como altavoz para mostrar sus sentimientos, de vez en cuando, porque la ley del silencio dictamina los tiempos en los que suele dar alguna que otra declaración.

Julio Iglesias sonriendo / Gtres

Algo que ha ocurrido hace tan solo unas horas. El cantante, que en 1983 fue reconocido como el artista que más discos había vendido en más idiomas en el mundo, ha compartido una publicación en su perfil de Instagram, donde reúne medio millón de seguidores. Las primeras líneas del escrito las ha utilizado para agradecer el cariño de sus fans. «Gracias, gracias, gracias. Hace 55 años mi vida cambio para siempre», ha comenzado diciendo para después contar qué fue lo que le cambio la vida y cómo el destino hizo de las suyas.

«Estudiaba leyes, jugaba al fútbol en mi equipo del alma con los juveniles y un accidente frustró todas mis ilusiones. Pero ese accidente como digo siempre juntó mi alma con mi cabeza y empecé a vivir una aventura que aún no ha terminado», ha continuado narrando, haciendo referencia al tema La vida sigue igual. Todo un clásico.

El artista ha revelado cómo escribió esa canción y cómo plasmó sus emociones en ella. «Esta canción la escribí pensando en lo que sentía en aquellos momentos después de mi operación. Saqué fuerzas que no tenía con la música que me daba una guitarra y escribí estos pequeños versos sin saber dónde iban a terminar o dónde iban a empezar y terminaron en el Festival de Benidorm de 1968. Gracias a este Festival Nacional de la Canción todo se convirtió en un sueño que dura hasta hoy. Se cumplen 55 años que cambiaron mi vida para siempre, gracias a todas vosotras y a todos vosotros por darme tanta fuerza para vivir», ha reflexionado.

Julio Iglesias en una imagen de archivo / Gtres

La última vez que Julio Iglesias utilizó la misma vía para pronunciarse fue el pasado 31 mayo. En aquella ocasión, también lo hizo por un motivo de peso. En los últimos tiempos se ha especulado sobre su estado de salud y para dar portazo a todo tipo de habladurías el intérprete de Me olvidé de vivir confesó gozar de un buen estado de salud. «Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre», dijo, soltando así la bomba de que estaba escribiendo un libro en el que reflejará sus vivencias. «Esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre. Muchísimas gracias como siempre», finalizó en un escrito que fue acompañado de una imagen suya reciente.