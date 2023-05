El próximo 23 de septiembre, Julio Iglesias cumplirá 80 años. Durante todo este tiempo, el mítico cantante ha apostado por mantenerse en un discreto segundo plano, tomándose un respiro después de la ajetreada vida que ha llevado debido a su gran pasión, la música. De escenario en escenario interpretando siempre sus mejores éxitos, pero el artista quiso poner freno a su carrera musical y disfrutar de la vida de otra forma. Entre Punta Cana y Miami, el padre de Enrique Iglesias ha dado un golpe en la mesa tras las últimas informaciones que han circulado sobre su estado de salud.

El canal América TV aseguró que el cantante estaba pasando por un un momento de salud un tanto delicado. Un periodista del programa A La tarde del canal americano compartió que el artista español tenía diferentes problemas físicos y de movilidad, motivo por el que estaría en una silla de ruedas. Además, indicó que Julio Iglesias también tendría ciertas dificultades para recordar datos de su vida, así como la letras de sus propias canciones. Ante la presión mediática que han supuesto estas declaraciones, Julio Iglesias se ha pronunciado, vía Instagram, con un tajante comunicado, dando a conocer cuál es su verdadero estado de salud en estos momentos en los que se ha convertido, una vez más, en el protagonista del papel cuché a nivel internacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julio Iglesias (@julioiglesias)

«Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre», ha comenzado diciendo en un post que ha ido añadido de una imagen suya. Julio Iglesias ha denunciado públicamente los rumores sobre cómo se encuentra mientras está volcado en escribir sus propias memorias. «No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos, Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, como se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad…», ha añadido.

«Esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre. Muchísimas gracias como siempre», ha finalizado, revelando que la estampa que ha compartido era reciente. Como era de esperar, la publicación no ha tardado en recibir numerosos comentarios de cariño hacia Julio Iglesias. «Deseando leer esas memorias», ha escrito Paula Echevarría. Por su parte, una seguidora anónima también ha querido mandarle un mensaje: «Te ves tan fuerte y tan parecido a tu padre. Que Dios te llene de fuerzas y de salud, Julio. Gracias por todo lo que nos has regalado».