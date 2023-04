El regreso a España de Julio Iglesias (79) es inminente. Y no por nada que tenga que ver con Isabel Preysler (72) o con las memorias que el cantante ha anunciado, que después de pensarlo durante un tiempo, ha comenzado a escribir, y que podrían ver la luz a finales de este año, coincidiendo con su ochenta cumpleaños. Si no por un motivo muy distinto: ser nombrado madrileño universal. El interprete de Me olvidé de vivir, Hey o Esos Amores, será distinguido con este título, que premia toda una vida dedicada a la música y llevando el nombre de Madrid por el mundo, el próximo 24 de abril en un acto que se celebrará en el Hotel Palace a las 20 horas, como reconocimiento a su trayectoria de más de sesenta años.

El galardón está promovido tanto por el Ayuntamiento como por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Así, será la presidenta, Isabel Díaz-Ayuso (44), quien presida la entrega. Algo que dará como resultado una instantánea de los dos juntos, casualmente o no, dos semanas antes de que comience formalmente la campaña electoral para los comicios del 28 de mayo. Pues cabe recordar que será ese día cuando se celebren las elecciones autonómicas 2023 en la Comunidad de Madrid, para las que todo apunta a que Díaz Ayuso renovará como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Si bien esta fotografía podría ser insignificante para muchos, lo cierto es que es de sobras sabido que el apoyo de personajes conocidos por el gran público cotiza a la alza en política. Ejemplo de ello han sido el actor Pepe Ruiz (82) recordando su trabajo en Escenas de matrimonio en un vídeo promocional de la formación presidida por Santiago Abascal (46) con motivo de las fiestas navideñas, Mario Vaquerizo (48), que participó recientemente en un anuncio financiado por el gobierno de la natural de Chamberí; o Jorge Javier Vázquez (52), que si bien ha mostrado su apoyo durante dos años al candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo (74), fue uno de los acompañantes de la portavoz de Más Madrid, Mónica García (49), en la manifestación por la sanidad pública celebrada en la capital hace varias semanas.

En este sentido y según apuntan desde Informalia, Julio Iglesias nunca ha ocultado su simpatía por las políticas que defiende Isabel Díaz Ayuso y el partido que la sustenta. De hecho, ambos han reconocido que se han mensajeado en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando la presidenta visitó Miami, en junio de 2022, «para atraer inversión extranjera y estrechar lazos con Estados Unidos, y convertir Madrid en un gran plató de rodaje, al estilo Hollywood, así como hacer de la capital el epicentro de la música en español en el continente europeo», desveló.

El entorno de Julio Iglesias confirmó además que el cantante había colaborado con el diseño del viaje de Ayuso, donde reside buena parte del año. Y lo mismo hizo al parecer, Gloria Estefan (65). La cantante, que junto a su marido Emilio, cuenta con importantes inversiones en Miami, como en Ocean Drive, una de las principales arterias de ocio de Miami Beach, epicentro de la vida cultural y social de la ciudad, también ayudo a Ayuso a abrirse camino en la ciudad.