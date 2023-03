Julio Iglesias confirma su regreso a escena con un libro de memorias

Lucía Rivera acaba de publicar su propio libro titulado como Nada es lo que parece, antes de ella, rostros como Paz Padilla, Jorge Javier Vázquez, también han narrado algunas de sus vivencias que han plasmado en sus correspondientes ejemplares. Ahora es el turno de Julio Iglesias.

Ha sido el propio cantante quien tras pensarlo durante un tiempo ha tomado la decisión de hablar sobre su vida. Durante la pandemia del coronavirus ya anunció la intención de este paso al frente y, ahora ya es una realidad. «Por fin estoy empezando a escribir mis memorias ojalá que no pare, y sin darme cuenta voy poco a poco llenándome de nostalgias siempre me digo que la nostalgia es un poco dar marcha atrás, sin embargo, sin dar marcha atrás no puedes escribir tu vida», ha comenzado diciendo.

«Quiero con fuerza que estas memorias les hagan reír y llorar, las dos emociones juntas son en realidad la propia vida. Cuando escucho esta canción sonrío y me lleno de recuerdos, qué gran suerte es conocer los dos sentimientos para aprender a vivir», ha finalizado, anunciado así, junto a un vídeo en el que ha recogido varios momentos de su pasado, que revelará detalles de su vida más personal de puño y letra. Como era de esperar, el artista no ha parado de recibir comentarios de apoyo en esta nueva andadura literaria de la que pocos son los detalles que se conocen. Esta no sería la primera vez que Julio Iglesias narra sus recuerdos. En 1988 lo hizo para la revista Protagonistas del Grupo Zeta.

Julio Iglesias, que tiene su residencia en Puntacana, se mantiene alejado del foco mediático. Sin embargo, sí que concedió una entrevista para ¡Hola! en la que salió en defensa de Isabel Preysler tras las últimas polémicas en las que ha visto envuelta la socialité. El cantante afirmó que la conocida también como ‘reina de corazones’ es «excepcional, una campeona de verdad. Como madre es ejemplar, cariñosa y generosa, y como mujer, un diez y una maestra de la vida, y eso lo sabemos las personas con valores que hemos compartido su vida».

Su hijo, Julio Iglesias Jr., que ha celebrado sus 50 años en Madrid junto a los suyos, revelaba a La Razón que: «He estado con mi padre estas Navidades en Punta Cana y me comentó que le estaban pidiendo que lo hiciera. Es muy interesante. Me acuerdo de ser muy pequeño y escucharle cantar. Si lo hace, yo estaría en primera fila. Y más aún, me encantaría hacer un dueto con el. Mi padre está fantástico».

Sin embargo, sigue siendo todo un misterio si reaparecerá o no Julio Iglesias en España para inaugurar el emblemático estadio situado en Av. de Concha Espina.