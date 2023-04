Qué mejor manera de narrar la vida que a través de las páginas de un libro. Son muchos los rostros conocidos los que ha tomado la decisión de dar este paso al frente y, aunque no cuenten al detalle cada episodio vivido, sí que muestran muchos detalles que no han visto la luz en el papel cuché. Hace tan solo unos días Julio Iglesias anunciaba a través de su cuenta de Instagram que está escribiendo sus memorias. Una noticia que, como era de esperar, alegraba a sus seguidores.

«Por fin estoy empezando a escribir mis memorias ojalá que no pare, y sin darme cuenta voy poco a poco llenándome de nostalgias siempre me digo que la nostalgia es un poco dar marcha atrás, sin embargo sin dar marcha atrás no puedes escribir tu vida. Quiero con fuerza que estas memorias les hagan reír y llorar, las dos emociones juntas son en realidad la propia vida.

Cuando escucho esta canción sonrío y me lleno de recuerdos, qué gran suerte es conocer los dos sentimientos para aprender a vivir», indicaba el cantante en un escrito.

Días antes de salir a la luz esta noticia, Lucía Rivera lanzaba su primer libro titulado Nada es lo que parece. Ejemplar en el que ha contado cómo vivió la separación de sus padres, Blanca Romero y Cayetano Rivera, entre otras muchas cosas. Además, explicaba en las redes sociales cómo surgió la idea de plasmar parte de su vida en un libro.

« Lola me contacto poco después de escribir el primer artículo para la vanguardia a través de un mensaje de Instagram. Ni siquiera tenía foto de perfil en su cuenta. Mientras lo leía hablaba con Ramon, mi representante y amigo, en una de nuestras largas conversaciones nocturnas al teléfono , le dije entre risas: -Mira la broma que me acaban de hacer por Instagram una cuenta falsa», comenzaba contando. «Nos lo tomamos a broma. Días después me vi sentada en una de las oficinas de @editorialplaneta @espasaeditorial y Lola se convirtió en mi editora. Me brindó toda su confianza junto a Javier y David», añadía.

A través de El humor de mi vida, Paz Padilla cuenta cómo vivió el duelo tras perder a su marido y gran amor de su vida, Antonio Vidal, quien fallecía el 18 de julio de 2020, en plena pandemia del coronavirus, a consecuencia del cáncer que padecía.

Asimismo, la humorista representó este libro en una obra teatral que fue todo un éxito. A través de este escrito, la presentadora, que siempre dejó claro que no era un libro de auto ayuda, sino una historia a través de sus ojos sobre cómo vivió ese complicado episodio de su vida, se abrió en canal como nunca antes.

Se suma a la lista Jorge Javier Vázquez, quien ya ha publicado: Antes del olvido, Último verano de juventud y La vida iba en serio.