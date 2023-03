Julio Iglesias (79) sorprendía a todo su séquito de fans este jueves al anunciar que había comenzado a escribir sus tan esperadas memorias. Lo hacía a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 400 mil seguidores, junto a un vídeo de él interpretando la canción de Amor Imposible (Farolelo) que, en sus propias palabras, cuando escucha, «sonrió y me lleno de recuerdos. Qué gran suerte es conocer los dos sentimientos para aprender a vivir».

«Por fin estoy empezando a escribir mis memorias ojalá que no pare, y sin darme cuenta vaya poco a poco llenándome de nostalgias siempre me digo que la nostalgia es un poco dar marcha atrás, sin embargo sin dar marcha atrás no puedes escribir tu vida», expresó. «Quiero con fuerza que estas memorias les hagan reír y llorar, las dos emociones juntas son en realidad la propia vida», añadió.

Cabe recordar que durante el tiempo que duró la pandemia del coronavirus, el artista ya había informado de su intención de escribir sobre su vida con el fin, entre otras cosas, de acabar con algunas de las habladurías «inciertas» sobre algunos detalles de su faceta más personal.

Sin embargo, no habría sido hasta ahora, cuando el interprete de De Nina a Mujer, Dois Amigos o Abrázame, se ha visto preparado para hacerlo. «Tengo una familia espléndida, y una mujer a la que amo con toda mi alma. A veces oigo que dicen y cuentan que si estoy mal, muchas cosas son absolutamente inciertas. Estoy como tengo que estar a la edad que tengo. Si tengo que contar la historia de mi vida, nadie la va a contar más ciertamente y mejor que yo, por cierto…, la contaré», dijo el cantante a ¡HOLA! dejando entrever lo que ya es una realidad.

Ahora está por ver qué episodios serán los que ocupen las páginas de su andadura literaria; si bien repasando su trayectoria profesional y personal de más de seis décadas, podemos hacernos una idea.

Debut con el primer equipo del Real Madrid

Sí. Antes de comenzar su andadura como artista de talla internacional, Julio Iglesias se desarrolló como futbolista, jugando en las categorías inferiores del Real Madrid. El madrileño llegó incluso a debutar con el primer equipo con tan solo 19 años, compartiendo vestuario con De Felipe, Luís Costa, Velázquez o Ramón Moreno Grosso, entre otros. Sin embargo, un accidente de tráfico de regreso a casa tras una noche de fiesta, que le dejó sin poder andar durante y año y medio, obligó al músico a decir adiós al fútbol y al que hasta entonces había sido su sueño. «Me da un miedo tremendo la muerte porque la he visto muy de cerca», dijo en una entrevista unos años más tarde.

El triunfo en el Festival de Benidorm

El festival de la canción de Benidorm, que en los últimos años se ha reconvertido en el Benidorm Fest con el fin de escoger al cantante que represente a España en el Festival de Eurovisión, nació en 1959 y supuso el despegue de la trayectoria musical de Julio Iglesias. El hijo de Enrique Iglesias debutó como artista en el escenario alicantino, donde ganó en 1968 con La vida sigue igual.

Historia de amor con Isabel Preysler

Ya había triunfado en el Festival de Benidorm cuando Isabel Preysler y Julio Iglesias se conocieron. Lo suyo fue prácticamente un flechazo. Tanto, que apenas siete meses después de oficializar su noviazgo, la pareja se dieron el Sí, quiero en una ceremonia por el rito católico que tuvo lugar en Illescas, en Toledo y que resultó ser, en palabras de la hispanofilipina, «un mare magnum en el que le era difícil al sacerdote oficiar la ceremonia y a nosotros encontrar con la mirada a familiares y amigos».

Varias semanas después del enlace, se supo que el matrimonio estaba esperando su primer hijo en común: Chábeli Iglesias (51). En 1973, nació su segundo hijo, Julio José Iglesias, conocido como Julio Iglesias Jr. (50) y, tan solo dos años más tarde, en 1975, nació su tercer hijo en común, Enrique Iglesias. Su separación llegó casi tres años después, en medio de numerosos rumores de infidelidad por parte del cantante, el 22 de julio de 1978 a través de un comunicado que se publicó en la revista ¡Hola!.

En este sentido, no faltará en las memorias de Julio Iglesias su historia de amor con Isabel Preysler, así como el nacimiento de sus hijos en común con la socialité -María Isabel Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias-, y la relación actual y pasada del cantante con ellos. Pues cabe recordar, que durante cerca de veinte años, por ejemplo, Julio Iglesias ignoró su relación con el ex de Christina Aguilera.