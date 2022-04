El enfado de Julio Iglesias sobre las ‘mentiras’ de su vida

Julio Iglesias es una de las figuras más destacadas del panorama internacional. Por eso, no es extraño que su vida esté llena de momentos claves y anécdotas que ofrecen múltiples oportunidades para una película. Sin embargo, a día de hoy, su vida no ha llegado a llevarse a la pantalla. A pesar de que esta realidad estuvo a punto de producirse en el año 2019 a través de un proyecto de Disney, la realidad es que el artista se negó por completo. Una película que iba a basarse en las memorias escritas por el que fuera mánager del artista, Alfredo Fraile, pero que fue cancelado de manera súbita.

No obstante, esta semana se ha podido saber que una de las historias de su vida será llevada a la pantalla. Un biopic en el que el actor Miguel Ángel Muñoz interpretará a Iglesias. Sin embargo, no es exactamente el cantante el protagonista de este proyecto. Se trata de una biopic centrado en Miguel Bosé, que abordará la figura de Giannina Facio, una actriz costarricense que tuvo una historia de amor paralela con Miguel Bosé. A esto hay que sumar que recientemente se ha publicado recientemente un libro, Hey! Julio Iglesias y la conquista de América , en el que el músico, productor y profesor Hans Laguna narra los primeros años de éxito del cantante en EEUU.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julio Iglesias (@julioiglesias)

Precisamente esto último parece que ha molestado al cantante. De hecho, el artista ha cargado contra los que difunden mentiras y especulaciones sobre su vida. Lo ha hecho a través de las redes sociales, donde ha publicado un texto, en el que critica precisamente esto.

Julio Iglesias ha comenzado denunciando “tantas y tantas mentiras y especulaciones, con pocos aciertos”. El artista, poco dado a conceder entrevistas, declara que hay algunas anécdotas escritas y otras contadas por él, pero que nunca se ha contado la esencia de la verdad. Iglesias declara que entiende que “es muy complicado que escriban, la relación que tiene mi alma con mi cabeza, desde que tuve uso de razón. Esta es la historia que falta por contar, lo demás son anécdotas muy pequeñas y especulaciones que confunden a la gente. En estos últimos años, han salido libros, y pequeñas historias, que llegan a confundirme hasta a mí”, ha dicho.

Además de que deja claro que está cansado de que se hable por él, se intuye la posibilidad de que él mismo escriba sus memorias. De hecho, es algo que, según declara, ya habría empezado a hacer. “Casi cada día, empiezo a escribir, cosas y más cosas de mi vida. Pero siempre me quedo en el camino”, ha asegurado, al tiempo que dice que no sabe por qué no continúa con el proyecto, a pesar de que es consciente de que es algo que debería abordar.

No es la primera vez que Julio Iglesias se plantea escribir sus memorias. En el verano de 2017, el cantante se desplazó a su casa de Ojén, en Málaga, con el objetivo de centrarse en su biografía: “es la edad, el momento justo. La memoria no me falla aún”. Sin embargo, nunca concluyó este proyecto.