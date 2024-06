Jorge Rey pasa del verano y nos alerta sobre el invierno: esto es lo que va a pasar

La alerta de Jorge Rey cuando acabamos de empezar el verano nos deja helados, el invierno puede ser terrorífico este año. Este joven que en su día no dudó en alertar a todo el país de lo que estaba a punto de pasar con Filomena no deja ninguna duda al respecto de lo que está por llegar. Este verano ha empezado de la peor forma posible con unas lluvias abundantes que nos alejan de lo que sería habitual para esta época del año. Lo peor es que estamos ante un cambio de tiempo que puede ser histórico en muchos sentidos.

El invierno está en el punto de mira, dejamos atrás el fenómeno llamado de El Niño y entramos en La Niña, tal y como estamos viendo en este verano. Una situación anómala que nos están dejando unas cifras que pueden llegar a ser históricas en muchos aspectos. De momento, el verano está siendo especialmente lluvioso, en un mes de junio que Jorge Rey ya advirtió que sería más frío de lo que sería habitual en esta época del año. El cambio que estábamos esperando, llegará en breve y será mejor que nos preparemos para ello.

La alerta del Jorge Rey sobre el invierno cuando empezamos el verano

El verano apenas hace una semana que ha empezado y lo ha hecho de tal forma que podemos empezar a pensar en lo que llega. La lluvia parece que se ha instalado en este inicio y final de un mes que trae el verano a nuestra vida. Por lo que estaremos pendientes de una situación que resulta especialmente anómala.

Llega un cambio que puede llegar a ser el que de inicio al verano más auténtico, con un aumento de las temperaturas que será significativo. Las principales olas de calor que estamos deseando ver llegar serán una realidad en unos días en los que todo es posible, en un verano atípico.

También lo será un invierno en el que parecerá que todo cambiará. El año pasado tuvimos una temperatura superior a los 25º en un mes de enero que ya es histórico. Por lo que tenemos que estar muy pendientes de lo que nos dice una previsión del tiempo que parece que nos separa de lo que sería la realidad más absoluta. Este año sí que hará frío y habrá grandes nevadas, según Jorge Rey.

Esto es lo que va a pasar

De momento podemos ir viendo llegar un verano que poco a poco parece que está adoptando estas directrices propias de esta estación del año. Habrá llegado el momento de empezar a prepararse para un importante cambio que podemos tener por delante. Parece que la lluvia, siguiendo la previsión de la AEMET nos acompañará hasta el lunes, pero después llegará un importante cambio hacia el verano.

La previsión de la AEMET no deja lugar a ninguna duda: «La Península seguirá afectada por una perturbación atlántica, por lo que continuará una situación inestable en la mitad norte peninsular que dejará cielos nubosos en el tercio norte e intervalos nubosos en el resto de la Península, así como nubes de evolución en gran parte del interior peninsular, salvo el extremo sur. También se esperan nubes bajas matinales en amplias zonas de las mitades oeste y norte, así como en el área del Estrecho. En Galicia se esperan precipitaciones débiles, con chubascos vespertinos en el interior. En la meseta Norte no se descartan chubascos con tormentas ocasionales. En el sur de la cordillera Cantábrica, sistemas Central e Ibérico y en el nordeste son probables chubascos y tormentas, que podrán ser localmente fuertes en el entorno del medio Ebro, Ibérica oriental e interior de Cataluña. No se descarta que, con menor intensidad, se extiendan las precipitaciones a otros puntos del interior sureste y del norte del área cantábrica. En el resto de la mitad sur y en Baleares se esperan cielos poco nubosos o con nubes altas. Es probable calima en Baleares, Melilla y extremo sureste. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte, con baja probabilidad de precipitaciones débiles».

Las temperaturas serán las protagonistas junto con un viento que incrementará la sensación de frío: «Las temperaturas mínimas aumentarán en el tercio este, y descenderán en el resto. Las máximas descenderán en Galicia, área mediterránea oriental peninsular y Canarias, y se recuperan en el resto. Seguirá un alisio moderado en el archipiélago canario. En el resto predominarán vientos flojos en general, si bien será algo más intensos en litorales. Soplará de componente norte y este en la vertiente Cantábrica y mitad norte peninsular, de componente oeste en la mitad sur peninsular, Estrecho y Alborán, noroeste en el Ebro y Ampurdán, y de componente este en el área mediterránea oriental. No se descartan intervalos de fuerte en el Estrecho y canales entre islas de Canarias».