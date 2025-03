Jorge Rey nos pide aprovechar este fin de semana: las Cabañuelas no tienen buenas noticias para abril

Las Cabañuelas no tienen buenas noticias para abril, Jorge Rey nos pide aprovechar este fin de semana que tenemos por delante. Llegan cambios importantes para los que quizás no estamos del todo preparados, nos enfrentamos a un giro radical que puede ser el que nos haga reaccionar a tiempo con ciertas novedades que pueden acabar siendo fundamentales. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante y que nos invitan a estar pendientes de un cielo que no trae demasiadas buenas noticias.

Los expertos en el tiempo no dudan en lanzar una importante advertencia ante lo que nos está esperando. Son días de cambios y de ver llegar una situación totalmente inesperada, con ciertas novedades que pueden ser las que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Llega un nuevo mes de lo más primaveral con ciertas noticias que pueden llegar a ser las que nos invitan a pensar con todo lo que está a punto de pasar en estos días que tenemos por delante. Es hora de dejar salir algunos cambios que pueden ser los que marcarán estas jornadas que tenemos por delante.

Las Cabañuelas no traen buenas noticias

Hay un sistema que siempre ha acabado dando señales de que estaba más allá de los mapas del tiempo. El sistema tradicional de las Cabañuelas que un joven que no había ni terminado la secundaria nos enseñó, fue capaz de cambiarlo todo, de la mano de una serie de detalles que se han convertido en esenciales.

Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos elementos que serán los que marcarán la diferencia a la hora de saber qué es lo que nos está esperando. Un cambio que puede acabar dando más de un resultado inesperado que será el que nos haga reaccionar a tiempo.

Este sistema nos guste o no, casi nunca falla. Lo vimos con la llegada de Filomena, un temporal que nadie fue capaz de ver llegar, a excepción de un Jorge Rey que parecía que sabía en primera persona qué es lo que nos esperaba. Ahora, necesitamos toda la información posible, para una primavera que puede ser la que nos afecte de lleno en estos días que tenemos por delante. Una opción que puede acabar siendo la que marque una diferencia importante en todos los sentidos.

Nos pide Jorge Rey aprovechar el fin de semana

Marzo se despedirá con sol y lo hará para acabar con una tendencia que hemos visto llegar en estos últimos días. De la mano de una serie de cambios y de momentos que nos han traído lo peor de una primavera marcada por las abundantes lluvias.

Jorge Rey coincide esta vez con la AEMET, que nos advierte de la estabilidad de este fin de semana, pero también lanza algunas alertas que tienen que ver con el viento o incluso con la nieve. Tal y como nos explican estos expertos en su página web: «Intervalos de viento fuerte de componente norte con rachas muy fuertes en amplias zonas del tercio nordeste peninsular y Baleares, siendo probable superar los 100km/h en el Pirineo, Ampurdán, bajo Ebro y Menorca. Acumulaciones significativas de nieve en el Pirineo. Posibilidad de chubascos localmente fuerte y acompañados de tormenta en las islas Canarias más occidentales».

Siguiendo con la misma previsión: «Persistirá un tiempo estable en la Península y Baleares, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el extremo norte se darán cielos nubosos con precipitaciones débiles afectando al área cantábrica, Pirineos y aledaños, con tendencia a ir a menos a lo largo del día en la mitad occidental de las citadas zonas y abriéndose cada vez más claros. También se prevén chubascos ocasionalmente con tormenta en Menorca y Mallorca en la segunda mitad del día. Se darán acumulados significativos de nieve en el Pirineo, con una cota bajando de 1300/1500 metros al entorno de los 800/1000 m. También podría caer algún copo en la cordillera Cantábrica, sistema Ibérico y cumbres de Mallorca a partir de 1000/1300 m. En Canarias el acercamiento de un sistema de bajas presiones desde el oeste dejará un aumento paulatino de la nubosidad con precipitaciones acompañadas de tormenta en las islas occidentales, pudiendo ser localmente fuertes con mayor probabilidad cuanto más al oeste. Cielos poco nubosos con polvo en suspensión tendiendo a retirarse en la provincia oriental. Las temperaturas máximas descenderán en Baleares y mitad nordeste peninsular, con aumentos en Andalucía, Melilla y Canarias y pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en Pirineos e Ibérica sur, y predominio de aumentos ligeros en el resto. Se darán heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte peninsular, moderadas en Pirineos».