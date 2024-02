Jorge Rey habla sobre el cambio radical que llega: «Si, también nieve»

Jorge Rey es uno de los expertos en el tiempo que ha dado algunos datos importantes estos días, llega un cambio radical que incluye nieve. Estamos a finales de un mes de febrero en el que parecía que nos adelantábamos a un mes de marzo con la primavera a las puertas que prácticamente pasará a la historia.

El cambio radical que llega puede dejar a media España en shock si nos fijamos en la situación que estamos atravesando. Las cifras no dejan lugar a dudas y son una auténtica novedad que podría alejarnos de lo que sería normal. Jorge Rey tiene la respuesta que nos indica hacia dónde va España estos días.

El cambio radical que llega según Jorge Rey

Cuando aún no había terminado la ESO, Jorge Rey sorprendió al mundo descubriendo un temporal como hacía años que no se veía. No es que los meteorólogos no hubieran advertido de que llegaba mal tiempo, en el caso de Rey fue capaz de precisar y dar con exactitud unos datos que ponían los pelos de punta.

Filomena lo cambió todo, dejando el país entero helado y paralizado. Desde ese invierno prácticamente no hemos vuelto a vivir un frío tan intenso como en esta época del año. Un giro radical que nos alejó especialmente de unas temperaturas que, pese a que no son normales para esta época del año, deben llegar.

En invierno hace frío y eso es algo que no hemos visto en estos días pasados. Especialmente en el Mediterráneo, pero también en zonas de montaña que han pasado de los 20º en unos días de febrero y enero que deberían ser fríos. La propia naturaleza parece estar igual que confundida que el ser humano y está dando señales de que llega la primavera.

Jorge Rey advierte de que nos espera un nuevo temporal, esta vez, quizás no como Filomena, pero partiendo de unas temperaturas que están hasta 12º por encima de lo que sería habitual en esta época del año. La sensación de cambio de cifras puede llegar a ser especialmente complicada.

La previsión de este adolescente que usa los métodos tradicionales para decirnos qué nos espera, no deja lugar a dudas. Vuelve el invierno y lo hace por la puerta grande, con nevadas a la vista que pueden colocarnos en una situación especialmente complicada.

También llega la nieve con esta previsión

Los métodos que usa Jorge Rey, rara vez fallan, usa unas técnicas tradicionales que llevan años y años mostrando lo que nos está esperando. Las grullas se mueven y según este adolescente esto significa que el invierno está llegando a su final, pero antes nos tiene preparado un giro radical en el tiempo esta semana.

Coincidiendo con la predicción de la AEMET, a partir del jueves se espera un cambio de temperatura con unas cifras que son especialmente preocupantes si las comparamos con las de días pasados. Un giro radical que supondrá un descenso significativo de las temperaturas, según Rey y la AEMET los mapas del tiempo no dejan ninguna duda.

Siguiendo esta previsión: “En la Península se prevé la entrada de un frente atlántico, con predominio de cielos nubosos, que dejará precipitaciones en la mitad noroeste que se extenderán a casi todo el resto de la Península, no se descarta que al final del día las precipitaciones en el extremo norte pueden ser localmente tormentosas. Solo en el extremo sudeste peninsular y en Baleares las precipitaciones son muy poco probables o no se esperan. Serán abundantes en el oeste y norte de Galicia. Pueden ser de nieve en montañas de la mitad norte. No se descartan nieblas matinales en el bajo Guadalquivir y desembocadura del Ebro, y brumas matinales en el extremo oeste peninsular. En Canarias se esperan intervalos de nubes en el norte de las islas de mayor relieve. Cota de nieve: 2000 m en descenso hasta 800/1000 m en el tercio noroeste y 1800/2000 m descendiendo a 800/1000 m en Pirineos.”

Las temperaturas iniciarán una normalización que las llevarán incluso a ser más bajas de lo que sería habitual: “Las temperaturas máximas tienden a descender en la vertiente atlántica y área cantábrica occidental, y aumentar en la vertiente mediterránea. Las mínimas descienden en el cuadrante noroeste y Pirineos, y ascienden en la mitad sur, nordeste y Baleares. Se esperan heladas moderadas en Pirineos y débiles en el resto de las montañas de la mitad Norte, que se pueden extender localmente a la meseta Norte.”

El otro elemento que se hará notar con mucha fuerza será el viento: “Se espera que sople viento intenso del sudoeste en la Península y Baleares, tendiendo a rolar a oeste o noroeste gradualmente al paso del frente. Probables intervalos de fuerte o rachas muy fuertes en el tercio noroeste peninsular, meseta Norte, interior de la Comunidad Valenciana, sierras del sudeste, Baleares y Ampurdán. Alisio en Canarias.”