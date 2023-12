Jorge Rey dicta sentencia y habla muy claro: «No hay duda de…»

Jorge Rey dicta sentencia para este mes de diciembre, no solo para el puente, no tiene ninguna duda de lo que va a pasar. Este adolescente que en su día predijo la llegada de Filomena, no tiene ninguna duda de lo que nos está esperando. Estamos ante un mes de diciembre con altibajos y temperaturas que pueden llegar a sorprender en muchos sentidos. El mal tiempo parece que nos abandonará para volver con más fuerza dentro de poco. Estamos ante una situación anómala que tendrá una previsión muy clara, la sentencia de Jorge Rey para estos días puede ser radicalmente distinta a como esperábamos estos días.

Jorge Rey dicta sentencia sobre lo que nos espera

Estos días de puente de diciembre nos hemos enfrentado a un cambio radical de tiempo que no podemos dejar de ver en los mapas del tiempo. Hemos pasado de un tiempo relativamente estable a un tren de borrascas que ha dejado lluvias en casi todo el país estos días.

Nos enfrentamos a una transformación que puede llegar a ser muy distinta. El mal tiempo será lo que marque la diferencia ante la llegada de unos días de fiesta que parece que estarán pasados por agua. La AEMET ya ha advertido que a partir de hoy podemos tener lluvias generalizadas.

Pero lo peor quizás esté a punto de llegar. Pasaremos el final de este puente con una situación cada vez más estable y ya mirando hacia un final de diciembre en el que las fiestas serán una realidad. Llegan las Navidades y para ellas, Jorge Rey no trae buenas noticias.

Las malas noticias de Jorge Rey para esta Navidad

Estamos esperando la Navidad por ser el momento del año en el que nos rodeamos de nuestros seres queridos. Cuantos más desplazamientos hay y unas ganas terribles de movernos o de hacer algo fuera de casa, ya que las actividades son constantes, ir a ver a Papá Noel a los Reyes Magos o a realizar las compras de los últimos días del año.

En Navidad todo puede cambiar y ese ascenso de las temperaturas puede acabar en un marcado descenso. Lo que está por llegar acabará siendo una especie de antesala de un invierno que será especialmente frío y húmedo, justo todo lo contrario que el anterior.

Este 2024 parece que incluso podríamos vernos afectados por un Filomena o borrasca que deje un marcado descenso de las temperaturas. El mal tiempo puede golpearnos de lleno en unas fiestas en las que lo único que queremos es disfrutar de la familia y de algunos días al aire libre.

Tal como indica la previsión de Jorge Rey basada en sus métodos tradicionales: «Las segundas quincenas han sido más inestables y coincidirán con una Navidad que esta vez sí, será blanca en gran parte del país». Este joven que se guía por la propia naturaleza y el uso de sistemas que se han usado durante cientos de años para prevenir el clima, tiene muy claro qué es lo que pasará.

Las cabañuelas ya apuntan maneras y cerrarán este año con unas temperaturas y un tiempo que quizás nos acabe sorprendiendo. Ha llegado el momento de prepararse para lo que está por llegar, especialmente en estos días en los que se necesita empezar a organizar unas celebraciones que tendrán en el frío y las lluvias a sus peores enemigos.

El dicho no deja lugar a dudas: “Año de Bellotas, año de nieve hasta las pelotas” y eso parece que será lo que vamos a ver en unos días de alegrías y celebraciones.