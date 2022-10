Jorge Javier Vázquez se confiesa y habla sobre su trastorno

Jorge Javier Vázquez es ya uno de los presentadores más conocidos en la pequeña pantalla. Lleva años trabajando al frente de las cámaras y estos últimos meses ha tenido que hacer frente a varios problemas de salud que lo han expuesto a la opinión de muchos. Aún con ello, la prioridad de Jorge Javier Vázquez sigue siendo recuperarse y ahora, hace frente a un trastorno que afecta a su descanso.

El trastorno que sufre Jorge Javier Vázquez

Él mismo contaba en la revista Lecturas que la opinión de los demás sobre su aspecto, ya no es algo que le quite el sueño por las noches, así como su aspecto externo, pero sí que tiene interés en recuperar su salud y conseguir ser su mejor versión. Desde su viaje a África se ha encontrado más hinchado y ha estado trabajando con los médicos para encontrar la raíz del problema.

No es fácil, pero el presentador está haciendo todo lo que está en su mano para recuperar su bienestar, no por la exposición que tiene, sino para encontrarse bien y poder seguir dándolo todo en su trabajo y vida personal. Por el momento, informaba que le habían diagnosticado apnea severa, un trastorno del sueño grave que hace que la respiración se detenga y se inicie repetidamente mientras se duerme.

Las interrupciones de la respiración en el sueño provocan una pérdida de la calidad del sueño y si no se trata puede llegar a tener consecuencias graves para la salud. Por ello Jorge Javier Vázquez optará por dormir con un dispositivo que evita estas paradas en la respiración, consiguiendo un sueño más profundo y saludable para los pacientes que padecen este trastorno.

La apnea del sueño y sus síntomas

Entre los síntomas más comunes de la apnea severa se encuentran los ronquidos fuertes, algo que padecía Jorge Javier Vázquez, la interrupción de la respiración durante el sueño, despertares bruscos, sensación de ahogo o incluso sudores nocturnos. Todos estos síntomas imposibilitan una noche de descanso en los pacientes y esto puede provocar somnolencia, cansancio o incluso dolores de cabeza por las mañanas.

Cuando se hace un diagnóstico es importante tener en cuenta la gravedad y encontrar maneras de facilitar el descanso. «Por ahora me han diagnosticado apnea severa, por lo que tendré que dormir con maquinita. Lo celebro» comentaba Jorge Javier Vázquez sobre este trastorno. «Y otra cosa es que no puede ser que siga roncando como lo hago. Me contó P. que en el vuelo Bruselas-Kigali una señora se giró para detectar quién emitía esos sonidos tan escandalosos» añadía el presentador, contando que entre sus síntomas estaba el de roncar fuerte cuando dormía.

Este trastorno es común entre la población adulta y muchas veces se relaciona con problemas de insomnio, cansancio o dificultad para mantener el sueño. Es uno de los trastornos más comunes junto al síndrome de las piernas inquietas y se estima que actualmente la apnea del sueño afecta a un 2 y un 4% de la población española. No obstante, también se cree que hay mucha gente que lo sufre sin saberlo, pues es difícil detectarlo y los pacientes no suelen asociar los síntomas con el trastorno.