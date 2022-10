El presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez ha desvelado a través de su blog en la revista Lecturas, que sufre un trastorno del sueño a causa de una apnea severa.

Hace unos días Jorge Javier comentaba en su programa que padecía de un virus el cual los médicos estaban tratando identificar. Este verano pasado, Jorge Javier viajaba a Perú y África a disfrutar de unas vacaciones soñadas, sin embargo, no fueron tan bien como parecían. Pues a mitad de sus vacaciones tuvo que ser ingresado y tratado con urgencia al padecer mal de altura.

“Desde África llevo embarazado de nueve meses, desconozco la razón, pero prometo que estoy poniendo todo de mi parte para recuperar esa figura mía que tantos suspiros de admiración levanta”, expresaba en su último artículo de la revista.

Tras sufrir todos estos inconvenientes, Jorge Javier nos cuenta que sufre de una nueva enfermedad, llamada apnea severa, por lo que tendrá que dormir enganchado a una maquinita.

A lo que añadía que no podía seguir roncando como ronca, “Me contó P, que en el vuelo Bruselas-Kigali, una señora se giró para detectar quién emitía esos sonidos tan escandalosos. Era yo, he llegado a roncar viendo a la inmensa Rosa María Sardà. Quien sufra de apnea sabrá a lo que me refiero”, escribía Jorge Javier en su blog.

De momento sigue a la espera de unos resultados de un análisis de heces para intentar descubrir que es lo que le pasa, aunque los análisis de sangre según ha comentado, le han salido perfectos. Además, está a la espera de una colonoscopia “Estoy deseando que me la hagan para que me droguen de manera legal y no puedan llamarme vicioso”.

Tendremos que esperar para ver como evoluciona la enfermedad de Jorge Javier, lo que sí sabemos es que se lo toma todo con humor y valentía, intentando no darle demasiada importancia.