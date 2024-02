Jessica Bueno y Luitingo desatan la locura al desvelar su plan tras salir de ‘GH VIP’

Jessica Bueno y Luitingo (Luis) coincidieron en ‘Gran Hermano VIP’ y de un momento a otro se convirtieron en la pareja más famosa de Telecinco. El problema es que no todo el mundo apostó por ellos. Gran parte del público confiaba en los sentimientos de la modelo, pero las intenciones del cantante se pusieron en duda y todavía hay mucha gente que sigue sospechando de él. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que el amor puede con todo y en las últimas horas ha visto la luz el plan que han trazado los exconcursantes de ‘Gran Hermano’. La famosa casa de Guadalix de la Sierra fue el escenario de esta historia, por eso Jessica debe contestar a tantas preguntas que están relacionadas con su intimidad.

Luitingo no le ha dejado sola. Es consciente que la influencer no se siente cómoda hablando de su vida privada y ha intentado ayudarla, asegurando que el noviazgo que mantienen se está desarrollando en la más estricta normalidad, a pesar de ser un romance público. Recordemos que Jessica es madre, pero el artista no tiene ningún problema en este sentido y ya se lleva muy bien con los pequeños. «Ha habido mucha adaptación, pero cuando das con personas especiales pues la adaptación es muy fácil. Yo soy una persona que se adapta rápido. La felicidad que hay en Jessica y alrededor es brutal, cualquiera quiere estar ahí», comentó en una ocasión.

El plan que tiene la ex de Kiko Rivera es muy simple: quiere continuar al lado de Luitingo, quien cada vez está más integrado en su familia. Bueno tuvo muchos problemas con el hijo de Isabel Pantoja en el pasado, por eso decidió apartarse a un segundo plano. Más adelante se enamoró del futbolista Jota Peleteiro y también ha terminado siendo su enemiga. Por eso para ella es tan importante la estabilidad que le da Luis. El artista está completamente integrado en su círculo y cada vez están más a gusto juntos.

Jessica Bueno y Luitingo: sus planes de futuro

La pasada Navidad se ha hablado mucho de Jessica Bueno y de su nuevo novio. Los enamorados han pasado las fiestas juntos, demostrando que los rumores no eran ciertos y que su relación está a prueba de bombas. Es muy curioso que Luitingo ya conozca a los hijos de Bueno, pues ella siempre ha sido muy reservada en este sentido. La mayoría de sus noviazgos han sido largos, por eso sus amigos confían en que esté mucho tiempo con Luis. Se ha especulado mucho con el origen de este romance, pues Jessica tenía pareja cuando conoció al cantante, pero este conflicto forma parte del pasado.

«La vida hay que vivirla como viene», contestó Bueno cuando le preguntaron por qué dejó a su anterior novio para empezar una nueva historia con Luis. Ha recibido muchas críticas por este motivo y sus detractores están estudiando al detalle todos sus movimientos. El público se ha dado cuenta de que no comparte casa con Luis y ella no ha tenido más remedio que dar explicaciones.

«Tengo que decir que no estamos viviendo juntos porque nos hayamos planteado vivir juntos, si no que ha ido surgiendo porque al principio vino, luego yo tenía que ir a SIMOF (en Sevilla), luego él tenía aquí un concierto… y no nos hemos planteado nada, pero estamos tan cómodos, y nuestro día a día juntos es tan fácil, que van surgiendo las cosas», insiste la antigua nuera de Isabel Pantoja.

Jessica Bueno y Luitingo, más unidos que nunca

Tanto Jessica como Luis reconocen que en algunos momentos se han sentido sobrepasados por la presión del público. La modelo tenía una reputación excelente porque ha actuado de forma impecable en todas sus rupturas. El problema es que entró en ‘Gran Hermano VIP’ teniendo novio y delante de los espectadores demostró que no estaba enamorada al 100%. Todavía sigue justificándose, aunque insiste en que ha tomado una buena decisión y considera que su sentimiento por Luitingo es recíproco.

Bueno prefiere quedarse con el lado bueno e insiste en que ni ella ni su novio han buscado llamar la atención de los medios. «Nosotros hemos llevado una línea bastante de perfil bajo. Si han hablado de mí o no, eso no está en mi mano. Yo he actuado de una forma natural y ahí tú no puedes decidir a quién le gustas y a quién no. Al salir vimos el aluvión de cariño, de gente que nos apoyaba y animaba a estar juntos. Que habían vivido nuestra historia de cerca y les encantaba».

Después de romper con Kiko Rivera, la influencer se convirtió en uno de los rostros más cotizados por la crónica social, pero es cierto que ha rechazado grandes ofertas porque su intención nunca ha sido ocupar la portada de ninguna revista. Ha dado explicaciones cuando lo ha considerado oportuno, pero ha intentado mantenerse al margen de aquellos ataques que únicamente buscaban su reacción. Su plan es seguir la misma línea, con un a diferencia: ahora recorrerá este camino con Luis.