En una isla de Estados Unidos Amazon entrega los paquetes a caballo por estar prohibidos los coches

Vivimos en una sociedad interconectada donde la mega empresa Amazon llega a todos los rincones del planeta, incluso, a aquellos en donde no existen vehículos a motor y el aprovisionamiento es sumamente complicado. Este es el caso de la Isla Mackinac, un lugar con una población aproximada de 500 habitantes situado en mitad del lago Hurón, uno de los grandes lagos de Estados Unidos en Michigan.

Este pequeño pueblo tiene una norma peculiar para cuidar su ecosistema: los coches están prohibidos en la isla. El transporte en Mackinac es principalmente por medio de caballos y bicicletas, aunque también disponen de un pequeño aeropuerto.

Ahora bien, ¿de qué forma se aprovisiona a la población si no existen los transportes a motor? En Mackinac el reparto se hace de una forma más tradicional y el método que utiliza la moderna Amazon se ha vuelto viral en redes sociales por su peculiaridad. El gigante de internet ha tenido que retroceder más de 100 años y entregar sus paquetes con un carro tirado por caballos para poder satisfacer a sus clientes de la isla norteamericana.

El video que muestra esta forma de entrega ha recorrido las redes sociales donde ha superado las 160 mil visualizaciones en apenas unas horas. Además una multitud de usuarios han respondido a la grabación con sorpresa por la curiosa normativa. «¿También los coches de emergencia?» ha preguntado una internauta. «Los registros muestran 1 coche de policía, 2 camiones de bomberos y 1 ambulancia disponibles para la isla. La policía normalmente viaja en bicicleta y a pie», ha respondido otro usuario.

Otros en cambio han preferido compartir sus experiencias en la isla. «¡Voy allí todos los años! ¡La isla es INCREÍBLE! ¡Hay tanta historia allí, especialmente con todos los edificios originales que tienen en la isla desde hace más de 100 años!», ha dicho un usuario. «Este es uno de los mejores lugares de vacaciones que puedes visitar. Es hermoso, el clima es increíble en pleno verano y es un cambio total de ritmo con respecto a la vida normal», ha opinado un visitante.

