Irreconocibles: estos son los cambios físicos más brutales de los concursantes de ‘La isla de las tentaciones’

El cambio de algunos concursantes después de pasar por La Isla de las Tentaciones es más que evidente para los seguidores del programa que han seguido a los que participaron desde sus primeros pasos en el mundo de la televisión. Muchos de ellos lucen ahora irreconocibles y es que este programa llegó para cambiar sus vidas y esto, se notó hasta en su apariencia física. Estos son algunos de cambios físicos más brutales de los concursantes de ‘La isla de las tentaciones’.

Mayka

Esta es una de las concursantes que más ha cambiado desde su paso por el programa. En la hoguera final rompió con su novio Pablo para empezar una nueva historia de amor con Óscar. Sus redes sociales son testigos de su gran cambio físico y, aunque algunos critican su excesivo uso de filtros en estas plataformas, muchos ven que esta pasa por uno de sus mejores momentos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por M A Y K A🖤 (@maii_rg)

Melodie Peñalver

La fama de esta concursante no ha parado de aumentar desde su paso por el programa, ha ganado muchos seguidores con su participación y parece que ahora, cuida mucho las imágenes que sube a sus redes. Esta también luce un gran cambio físico desde que la vimos en el programa y muchos, han llegado a compararla con Lara Álvarez por su parecido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MELODIE PEÑALVER (@melodiepe)

Alex Bueno

Con la participación en La Isla de las Tentaciones, le llegaba la fama a Alex Bueno, un concursante que apostó por hacer un gran cambio físico. El joven se muestra mucho más seguro y musculoso en su Instagram y por ello, ha recibido más de un piropo por parte de sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alex Bueno (@alexbueno22)

Marta Peñate

Si bien es cierto que muchos no han notado grandes cambios físicos, sí que han visto un gran trabajo para afinar su estilo después de su paso por la televisión. Esta no se mantiene tan activa en redes sociales como otros concursantes, no obstante, el cambio de la misma es más que evidente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marta Peñate Amador (@martapenateamador)

Pablo Moyá

Este concursante participó en la segunda edición de la Isla de las Tentaciones y protagonizó un gran cambio físico después de someterse a un tratamiento estético, específicamente, un injerto capital. Sus resultados han gustado a muchos y ahora el joven luce melena después de este retoque.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PABLO (@pablonezz)

Fani y Christofer

Tanto Fani como Christofer han sido dos de los concursantes que más fama han ganado desde su paso por ‘La Isla de las Tentaciones’ y su cambio físico ha sido muy notado por los seguidores de esta pareja desde sus inicios. Además, este cambio se hacía aún más notable cuando la joven compartió una foto de ambos en los inicios de su relación, desde entonces ha llovido mucho y la apariencia física de ambos se ha ido puliendo con el paso del tiempo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ESTEFANIA❤️ (@fanicarbaj)

Estos son algunos de los cambios físicos más destacados en concursantes que han pasado por ‘La Isla de las Tentaciones’, no obstante, no son los únicos. El paso por el programa ha hecho que muchos de ellos cambien su aspecto, mejoren su estilo o incluso que decidan someterse a una intervención estética.