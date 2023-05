Irreconocible: así han sido los cambios físicos más brutales e impactantes de Yola Berrocal

‘Crónicas Marcianas’ fue la gran oportunidad de Yola Berrocal para saltar a la fama. El programa le convirtió en una estrella y le situó en primera línea en un momento muy especial. Los colaboradores que trabajaban en aquella época en televisión aseguran que se ganaba auténticas fortunas. La fallecida Mila Ximénez también formaba parte del elenco de ‘Crónicas Marcianas’ y explicó que nunca se fue del programa porque le pagaban mucho. Sin embargo, aseguró que era un empleo bastante duro porque todos estaban sometidos a mucha presión. Sí, Yola también.

La actriz, cantante y presentadora es uno de los rostros más emblemáticos del mundo del entretenimiento. Lleva más de 20 años siendo una estrella y ha tenido tiempo de hacer muchos cambios en su rostro y en su cuerpo. ¿El motivo? Ella misma ha reconocido que es una gran amante de la cirugía estética. Ha trabajado en televisión en los mejores momentos, así que ha tenido tiempo de formar su propio patrimonio. Puede darse ciertos caprichos y ella ha optado por invertir parte de su dinero en su aspecto físico.

Sus tres operaciones de pecho

Si algo caracteriza a Yola Berrocal, cuando analizamos su físico, es su voluminoso pecho. Cuando se hizo famosa ya lo tenía grande, pero se lo fue aumentando y retocando con el paso del tiempo. En una entrevista explicó que siempre ha sido muy exigente, de ahí que haya pasado tantas veces por quirófano para modifica esta parte de su cuerpo. Asegura que siempre ha tenido el pecho grande, pero ha trabajado mucho para darle la forma que deseaba.

“Siempre tuve mucho pecho, pero me quedé muy delgada y tuve que arreglarlo. Me he operado el pecho tres veces”, confesó en 2009. En ese momento ya había sucumbido a la magia de la medicina estética y se había retocado los pómulos. Estaba en pleno auge mediático y todo el mundo lo notó, al igual que era notorio su aumento de labios. En Yola todo es exagerado, pero el público le tiene bastante aprecio y en este sentido no cuestiona sus decisiones.

Todos los cambios de Yola

El problema que tiene Yola Berrocal es que gran parte de su vida se ha desarrollado delante de las cámaras. En el pasado ha protagonizado revuelos bastante destacados. Por ejemplo dijo que había tenido una relación secreta con Feliciano López. Sus enemigos le sacan este tipo de cosas cuando se enfrentan a ella, pero tampoco tiene grandes rivales. Desde que salió por primera vez en la tele, a finales de los 90, hasta ahora ha cambiado mucho. Todos sus retoques, peinados incluido, han dejado huella en el público.

Yola Berrocal y su miedo a las arrugas

Según la revista ‘Pronto’, Yola “reconoce que está enganchada a la cirugía”. Tiene un interés especial por eliminar sus arrugas, por eso desde 2009 se somete a sesiones de botox para eliminar las marcas que no le gustan. También se retoca los labios con cierta frecuencia. Todo esto lo combina con una dieta equilibrada y con sesiones de deporte, por eso tiene un físico tan llamativo.