“La casa fuerte” nos está regalando numerosos momentos de complicidad entre los concursantes. A los derroches de pasión entre Fani y Christofer y Oriana e Iván ahora se suman las confesiones más personales de Yola Berrocal. La actriz ha querido compartir con sus compañeros algunos detalles de la relación que mantuvo con Feliciano López.

La conversación ha comenzado justo después de que los concursantes estuvieran hablando de la ex del tenista en el jardín. “Si se hubiera preocupado más del corazón y menos del dinero, a lo mejor le hubiera ido mejor”, ha dicho Leticia Sabater. Una observación que no comparte el que fuera compañero de Alba Carrillo en ‘Ya es mediodía’, Iván González, que asegura que es una buena compañera y que no es nada interesada. A pesar del alegato de Iván, Sabater ha insistido en su postura: “Feliciano debe estar rezando por no haber tenido hijos con ella, lleva años viviendo de él, imagínate con hijos. Se le ve mucho el plumero”, ha declarado.

Ha sido después cuando Yola y Leticia han continuado comentando el tema. La actriz entonces le ha confesado a su amiga los detalles de los encuentros que mantuvo con el tenista: «Fue en el hotel de Crónicas Marcianas… dejamos la habituación… «. Yola ha insistido en que Feliciano era muy atento con ella y ha asegurado que se vieron varias veces, aunque no ha explicado cómo ni porqué terminó su relaciónPero la cosa no ha quedado ahí: «Todos los días mandándome mensajes super cariñoso y me decía «mi amor, mi amor…». Luego nos vimos en Madrid, más veces. Fue en 2003 y no he vuelto a hablar con él«, ha asegurado.

No es la primera vez que Yola Berrocal habla de sus supuestos encuentros con Feliciano López. Unos encuentros que, de hecho, en 2018 la enfrentaron a Alba Carrillo en el “Deluxe” , donde no dudaron en hablar sobre su respectiva química sexual con el tenista.

Desde el plató, Alba ha optado por tirar de ironía para responder a los comentarios de Leticia Sabater: “Leticia me ha hecho muy una radiografía exacta. Se nota que tiene muy buen ojo”. En cuanto a la relación entre Yola y Feliciano, la colaboradora mantiene que no sabe nada al respecto pero tampoco lo descarta ya que “Yola ha estado con personas muy importantes de este país, ha tocado muy alto”, ha dicho con cierto sarcasmo.