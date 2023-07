El increíble gesto de gracias que hace un elefante al cruzar una carretera

Un emotivo video sobre elefantes se ha hecho viral en redes sociales debido al gesto de uno de estos animales que parece saludar a la cámara dando las gracias. En la grabación puede verse como una gran manada de estos paquidermos cruza rápidamente una carretera. Ahora bien, lejos de sentir miedo el último elefante se para, mira hacia el coche que graba el momento y eleva la trompa en señal de saludo. Luego desaparece entre los árboles.

Esta curiosa reacción del animal ha acumulado más de 15 millones de visualizaciones en redes sociales donde una multitud de usuarios han comentado las posibles causas de este simpático gesto. «Probablemente lo hagan todos los días y estén acostumbrados a que los autos se detengan por ellos, aunque muy bueno», ha escrito un internauta. «Es un gesto de agradecimiento», ha opinado otro. «El elefante mira a los humanos primero con los ojos, luego con la trompa. Tan simple como eso», ha argumentado un usuario.

Elephant says thank you after the herd crossed the road.. 😊 pic.twitter.com/va1XT0RHNl — Buitengebieden (@buitengebieden) July 23, 2023

They probably do it every day and are used to the cars stopping for them, very cool though. — wilf.eth (@i_am_wilf) July 24, 2023

It is a gesture of gratitude. — Nuon Sothero (@sotheronuon) July 23, 2023

The elephant «looks» at the humans with his eyes first, then with his trunk.

As simply as that. — Mark Mazur (@Mark__Mazur) July 23, 2023

Pero ¿para qué usan exactamente los elefantes su trompa? Uno de los usos más importantes de la trompa del elefante es el de la respiración. Tiene dos orificios por los que entra el oxígeno y el aire, y por los que expulsa los gases tóxicos que su organismo no necesita.

El elefante tiene un sentido del olfato muy desarrollado, hasta el punto de que es capaz de oler a un depredador que se encuentra a varios kilómetros de distancia. El olfato también le resulta muy útil para encontrar alimentos. Además, los machos pueden detectar los olores que desprenden las hembras, y así saber si están receptivas para aparearse. El elefante africano tiene una pequeña protuberancia al final de la trompa que también es movible y que utiliza a modo de pinza para agarrar diferentes objetos. Por si fuera poco, el elefante utiliza su trompa como si fuera un brazo para agarrar comida y todo tipo de objetos, como troncos pesados. Una de las imágenes más conocidas es la del elefante bañándose con ayuda de su trompa. Este animal puede absorber agua con su trompa y luego la arroja sobre su cuerpo para refrescarse, eliminar la suciedad y combatir el calor. También es frecuente que el elefante se eche enormes cantidades de arena y tierra por encima. Esto le sirve para protegerse del sol y evitar las plagas de insectos. Y, por último, con la trompa también emite sonidos con los que se comunica con otros de su misma especie, ya sea para defender su territorio o indicar algún peligro.