El importante papel de hijo de Jorge Fernández en ‘La Ruleta de la suerte’

‘La Ruleta de la Suerte’ es uno de los programas con más audiencia de Antena 3 y siempre lidera su franja horaria. Tanto es así que en el pasado Jorge Fernández tuvo un enfrentamiento con los responsables de ‘Socialité’, el programa de corazón que hasta hace muy poco producía La Fábrica de la Tele. El concurso de Jorge que tenía tanto éxito que empezaron a repetirlo los sábados, coincidiendo así con el espacio de María Patiño y Nuria Marín. Los datos que registraban eran realmente interesantes y el comunicador presumió de este éxito a través de su cuenta de la red social X, por aquel entonces conocida como Twitter.

Jorge Fernández ha sabido ganarse el cariño del gran público y lleva más de 15 años al mando de ‘La Ruleta de la Suerte’. No está solo. Afortunadamente comparte el proyecto con Laura Moure, una actriz que ha ganado mucha popularidad desde que trabaja en Antena 3. Sin embargo, tanto ella como su compañero son muy discretos con su vida privada, por eso intentan mantener las distancias y no dar declaraciones que puedan generar conflictos en los medios.

Jorge Fernández tiene un hijo llamado Ian

Jorge Fernández conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del entretenimiento y sabe lo que tiene que decir en cada momento. Hace un tiempo dio una entrevista en el diario ‘El Mundo’ y decidió hablar de su hijo Ian, algo que nunca suele hacer. El joven está de plena actualidad porque acaba de cumplir los 18 años, pero de momento no continuará con el legado televisivo de su progenitor. El líder de ‘La Ruleta de la Suerte’ ha confesado que continúa en el programa porque los horarios de grabación son compatibles con su vida familiar.

«Este programa ha permitido que pueda estar muchos días compartiendo vida con mi hijo, que es lo que más quiero en este mundo», explica durante su intervención en el diario citado anteriormente. El joven es fruto de la relación que Jorge Fernández mantuvo con Lucía Marzo. Es muy extraño que ponga encima de la mesa estos asuntos tan personales, por eso ha llamado tanto la atención que haya decidido tratar el tema con tanta naturalidad. Insiste en que para él lo más importante es Ian, así que si ‘La Ruleta’ hubiera tenido otras condiciones no habría seguido en el formato.

El inesperado futuro de ‘La Ruleta de la Suerte’

Jorge Fernández ha aprobado suerte en muchos proyectos, de hecho hace unos años fue un personaje clave en la trama de ‘Los Serano’, la mítica serie que protagonizaba Antonio Resines en Telecinco. Por eso, cuando le ofrecieron presentar el concurso de Antena 3 tuvo muchas dudas. Pensaba que no iba a cuadrar en la parrilla, pero aceptó la oferta para que la cadena le tuviese en cuenta en otras propuestas. «Sinceramente, yo pensé, lo voy a hacer bien, aguantará un mes y que me den otro programa. Creía que se iba a ir a la mierda, no le veía hueco. Pero cuanta más tele haces, menos sabes de tele».

Laura Moure, una gran compañera

Una de las personas que mejor conoce a Jorge Fernández es Laura Moure. Ella también ha trabajado en el mundo de la interpretación, pero todo el mundo la conoce por ser la azafata de ‘La Ruleta de la Suerte’. Tiene 47 años y ha participado en otros formatos, aunque su presencia en Antena 3 ha marcado su vida profesional. Afortunadamente Jorge ha podido compatibilizar esta vida laboral con la crianza de su hijo Ian y esa es la clave que explica su éxito en el concurso.