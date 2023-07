Impactante: la terrible realidad de China en la que los conductores rematan a sus víctimas

Un impactante video sobre un terrible suceso en China se ha hecho viral en redes sociales donde ha alcanzado más de 150.000 visualizaciones. La grabación muestra la escena de un accidente con una persona tirada en la carretera al lado de una moto y detrás de un coche todoterreno que, presumiblemente, es el causante del incidente. Ahora bien, el conductor del automóvil en vez de ayudar a la persona que se encuentra tendida en el asfalto arranca su coche y la atropella varias veces hasta que la mata.

Lamentablemente este tipo de atropellos intencionados proliferan en el país asiático. Pero ¿por qué alguien querría rematar hasta la muerte a una persona herida? la respuesta se encuentra en la misma legislación china. La normativa de esta nación dice que si una persona es atropellada y alguien la socorre esa persona debe cargar con todos los gastos médicos. Por lo tanto, muchos conductores cuando provocan un accidente prefieren rematar a la víctima que gastar una suma de dinero en curarla. Además, los costos de indemnización por un atropello con víctima mortal son considerablemente más bajos que los que se acumulan con la atención médica de por vida en caso de que la persona atropellada sobreviva.

En este sentido, los videos virales que muestran estos actos se han incrementado en redes sociales donde el público asiste horrorizado ante este comportamiento. «El Estado presente y su legislación espuria, que convierte a los ciudadanos en monstruos o psicópatas», ha escrito un usuario. «La sociedad china actual, es fruto de décadas de comunismo (materialismo satánico)», ha opinado otro. «Pues yo he estado 5 veces en distintas partes de China. He visto varios atropellos. En uno de ellos, fugarse el conductor y el resto sorteaban el cuerpo sin parar hasta que llegó la policía. Yo intenté acercarme a ayudar pero no pude, ya que los coches no me dejaban cruzar», ha asegurado un internauta.

El Estado presente y su legislación espuria, que convierte a los ciudadanos en monstruos o psicópatas. — Cristián Araos Diaz🇨🇱 (@iC_A_D) July 21, 2023

La sociedad china actual, es fruto de décadas de comunismo (materialismo satánico). — Es de progres (@logicaprogre) July 20, 2023

Pues yo he estado 5 veces en distintas partes de China. He visto varios atropellos. En uno de ellos, fugarse el conductor y el resto sorteaban el cuerpo sin parar hasta que llegó la policía. Yo intenté acercarme a ayudar pero no pude, ya que los coches no le dejaban cruzar. — Miguel Angel (@MiguelA88423790) July 20, 2023

Para atajar este terrible problema, algunos países como China y Taiwán han revisado sus leyes para considerar dichos casos como asesinatos, ya que ahora mismo no se penan estos actos de esa forma.