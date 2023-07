Un pasajero siembra el pánico en un avión chino al afirmar que está en «un bucle temporal»

Un suceso de película ocurrió en un avión de una aerolínea china donde un hombre aseguró a gritos que estaba dentro de un bucle temporal y que ya era la sexta vez que se encontraba en ese vuelo el cual siempre acababa estrellándose matando a todos los pasajeros.

El extraño incidente, que ocurrió el pasado enero, fue captado en video y subido a redes sociales donde se ha hecho viral con más de cuatro millones de visualizaciones. La grabación muestra como varios pasajeros gritan en la parte delantera de la aeronave mientras otros, que se encuentran en la parte posterior, se preguntan qué está pasando. «¿Alguien ha abierto la puerta de seguridad?», dicen.

A video has emerged from a Chinese airline in January showing a plane erupting into panic.

A man shouted that he was stuck in a “time loop” and that this was his 6th cycle. In the cycle he claims that the plane crashed, everyone died and then he returned to this point.

He also… pic.twitter.com/hTfQZRUld6

— Censored Men (@CensoredMen) July 19, 2023