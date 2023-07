Los espectaculares drones-bombero de China que apagan fuegos en edificios de gran altura

Una espectacular técnica antiincendios está siendo implementada en China a través de un método revolucionario. El país asiático está utilizando drones con mangueras para sofocar incendios a gran altura, evitando así el riesgo humano que supone apagar fuegos en grandes edificios. Las máquinas además poseen sensores térmicos para identificar las áreas donde existe más temperatura térmica por lo que pueden identificar los focos.

El video que muestra como se prueban estos aparatos en un simulacro se ha hecho viral en redes sociales donde acumula más de quince millones de visualizaciones y miles de reacciones que destacan el futurismo de los orientales. «El futuro es ahora», ha escrito un usuario. «Esto podría salvar muchas vidas», ha opinado otro.

Ahora bien, un bombero ha escrito a través de sus redes sociales que está preocupado de que las máquinas le puedan quitar el trabajo. «Estoy a favor de esto en siete años. Al menos espere hasta que me retire del servicio de bomberos y luego haga la transición de todo el campo profesional a robots, por lo que a mí respecta. Solo dejenme obtener mi cheque de jubilación primero», ha dicho.

I’m all for this in seven years. At least wait until I retire from the fire service and theeeen transition the whole career field into robots for all I care. Ha, just let me get my retirement check first..

— ᴀᴜsᴛɪɴᴡᴇsᴛᴍᴏᴏʀᴇ (@SirWestmoore) July 18, 2023