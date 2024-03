Las imágenes más románticas de Alba Carrillo que demuestran que está en su mejor momento

Después de estar un tiempo apartada de la pequeña pantalla, Alba Carrillo ha regresado con más fuerza que nunca y lo cierto es que tiene mucho que celebrar. La modelo y presentadora era uno de los rostros más destacados de Telecinco, pero la cadena decidió cambiar la línea editorial y prescindió de muchos rostros, entre los que se encontraba la exmujer de Feliciano López. Ahora esta última atraviesa su mejor momento y hay imágenes que lo demuestran. Alba ha vuelto a enamorarse. Esta vez de alguien anónimo: se llama Álex Coves, es propietario de varios negocios rentables y no quiere saber nada de la crónica social.

Alba Carrillo considera que uno de sus problemas es que se ha enamorado de gente famosa. Hay que tener en cuenta que lleva 15 años dedicándose a los medios de comunicación, así que los hombres con los que se rodea pertenecen al gremio. Recordemos que su primera pareja conocida fue Fonsi Nieto, también ha estado con el presentador Santi Burgoa y presuntamente con el modelo Jorge Pérez. Pero ninguna de estas historias terminó bien, por eso sus fans están tan emocionados de que ahora salga con Álex, quien tiene un perfil completamente distinto.

«Me enamoro de todos porque siempre veo cosas buenas en todos los seres humanos», desveló Alba en una entrevista que dio en TVE, cadena donde está ejerciendo de colaboradora. Y es que la modelo tiene mucho recorrido. Dejando a un lado su atractivo físico, Carrillo es una mujer muy formada y considera que en algunas ocasiones su entorno profesional no ha estado a la altura. «No me han dado oportunidad muchas veces, esperan de mí lo mínimo. Y ya está, es mona, la ponemos ahí y con que sonría nos vale». Sin embargo, su situación ha cambiado y en estos momentos disfruta de una etapa plena.

El mejor momento de Alba Carrillo en televisión

Durante una conversación con LOOK, Alba Carrillo reconoció que tras abandonar Telecinco vivió una etapa muy convulsa «porque yo también tengo que pagar una hipoteca». La tertuliana se quedó sin su principal fuente de ingresos, pero en lugar de hundirse puso en marcha varios proyectos. Tanto es así que ha llegado a presentar su propio podcast, un espacio titulado ‘El salón de té’ donde llegó a entrevistar a su propio padre, alguien que hasta la fecha siempre había estado en un discreto segundo plano.

Alba llegó a Telecinco siendo presentadora de ‘Hable con ellas’, programa donde compartió tiempo y espacio con Rocío Carrasco. Allí se hicieron muy amigas y entablaron una relación que ha terminado generando un efecto negativo. Carrillo se convirtió en la gran defensora de la hija de Rocío Jurado y cuando Mediaset le dio la espalda ella se vio afectada. Los responsables del grupo prohibieron hablar de Rociíto y Alba perdió su puesto de colaboradora.

La ex de Feliciano López utilizó sus redes sociales para explicar lo que estaba pasando. También puso este conflicto en manos de la justicia. Pero ahora todo esto forma parte del pasado está disfrutando de una etapa completamente distinta en TVE. Su primer acercamiento a la cadena pública fue a través de una entrevista en ‘Plano General’, después le llamaron para participar en ‘Bake off’ y finalmente le han contratado como tertuliana de varios programas.

Álex Coves, el nuevo amor de Alba Carrillo

La amiga de Rocío Carrasco ha vuelto a encontrar el amor gracias a Álex Coves. Lo cierto es que el empresario es conocido en la noche madrileña, pero mediáticamente no tiene ningún recorrido y esto podría estar beneficiando a la relación que mantiene con la colaboradora. En las últimas horas todo el mundo está hablando de ellos porque han hecho un viaje a República Dominicana. Alba, tan generosa como de costumbre, ha compartido algunas fotografías a través de su cuenta de Instagram para que sus seguidores también puedan disfrutar de esta bonita historia de amor.

Carrillo tiene un poder mediático muy fuerte. Lleva muchos años dedicándose a la pequeña pantalla y ha participado en los concursos más importantes de Telecinco. Primero llegó a la final de ‘Supervivientes’ y después brilló en ‘Gran Hermano VIP’, así que a nadie le ha extrañado cuando TVE le propuso convertirse en la estrella de ‘Famosos al horno’, espacio que comparte con Rocío Carrasco y con Terelu Campos.

Alba ha aprendido a tomar distancia de ciertos conflictos. Ahora tiene mucho cuidado de no exponerse más de la cuenta, por eso guarda silencio en determinadas situaciones. Pero quiere seguir en contacto con su querido público, por eso desveló a través de su cuenta de Instagram que estaba enamorada y que Álex Coves le había devuelto la ilusión. Tanto es así que ya conoce a sus nuevos suegros.