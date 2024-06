La horrible secuela que sufre Mario González tras su paso por ‘Supervivientes’: «No sé parar»

Mario González, conocido influencer y reciente concursante de ‘Supervivientes 2024’, ha dejado a sus seguidores sorprendidos tras revelar las secuelas que le ha dejado su paso por el famoso concurso. En una reciente entrevista en un conocido podcast, ha hablado sin filtros sobre su experiencia en el programa de Telecinco y ha mencionado específicamente cómo su relación con la comida ha cambiado drásticamente desde entonces. Reconoce que no sabe «parar», pero ¿a qué se está refiriendo?

El creador de contenido ha mostrado una vez más que, detrás de la figura pública, hay un ser humano que enfrenta retos y luchas personales, algunas de las cuales son invisibles para el espectador casual. Su paso por ‘Supervivientes 2024’ ha dejado una huella indeleble y su valentía al compartir su historia es un testimonio de su fortaleza. No tiene miedo. Quiere que sus fans conozcan todo lo que ha pasado en Honduras.

El novio de Claudia Martínez ha compartido con franqueza el impacto que el programa ha tenido en su vida cotidiana, particularmente en su forma de comer. «A mí lo que me da miedo es que yo lo que no puedo controlar es el cuándo parar de comer, que eso a mí nunca me había pasado», ha confesado. Su tono, visiblemente preocupado, demuestra que para él es un asunto serio.

El cambio físico de Mario Gonzáez

Antes del programa pesaba 86 kilos y tenía dificultades para ganar peso debido a su falta de apetito, pero ha experimentado un giro de 180 grados en su relación con la comida. En un primer momento no le dio importancia, pero ahora cree que es un asunto a tener en cuenta.

«Yo siempre he sido de comer poco. Yo, por ejemplo, cuando fui a la isla pesaba 86 kilos y me cuesta coger peso muchísimo porque no soy de comer. Nunca voy a comer y me quedo con la sensación de llenarme. Ahora voy a comer y no sé parar», declaró en el podcast ‘Beduck’ . Esta nueva sensación de no saber cuándo detenerse ha tenido un impacto profundo tanto a nivel mental como físico en su vida diaria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Claudiiamg (@claudia.martinez)

La experiencia de Mario en ‘Supervivientes 2024’ parece haber dejado huella en su vida. La lucha constante contra el hambre y la falta de recursos alimentarios en la isla han alterado su relación con la comida, generando un comportamiento que no había experimentado antes de su participación en el programa. Se está controlando para controlar los efectos, pues le han recomendado que ponga solución al problema cuanto antes.

Mario González altera su ritmo de vida

El cambio en su comportamiento alimenticio no es el único aspecto en el que Mario ha notado un antes y un después. La constante privación de comida y el estrés de la supervivencia en la isla han dejado huellas en su salud mental. «Es una sensación incontrolable que afecta tanto a nivel mental como físico», ha comentado al respecto. La ansiedad por la comida y la incapacidad de sentirse satisfecho son efectos colaterales que Mario no había anticipado y que ahora enfrenta diariamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mario Gnz Gr (@mariognzgr)

Esta revelación de Mario González resalta uno de los aspectos menos discutidos de la participación en concursos de supervivencia: las secuelas psicológicas y físicas que pueden perdurar mucho después de que las cámaras se apagan y los concursantes regresan a sus vidas normales.

¿Mantuvo relaciones íntimas con Claudia en la isla?

Además de hablar sobre sus problemas con la comida, Mario González también tocó el tema de su vida íntima durante el reality. Participando junto a su pareja Claudia Martínez, muchos se preguntaron si la pareja había mantenido relaciones íntimas durante su estancia en la isla. Sin embargo, Mario fue claro al respecto: «No te salen otras necesidades y a quien le salen enhorabuena por ellos, pero lo primero es que estás pensando en el hambre que tienes».

Mario también mencionó lo incómodo que hubiera resultado intentar tener intimidad con tantas cámaras grabando cada movimiento. Este aspecto del programa también pone en perspectiva las dificultades que enfrentan los participantes, quienes no solo lidian con la supervivencia, sino también con la constante vigilancia y la pérdida de privacidad.

La estancia en ‘Supervivientes 2024’ ha sido transformadora para Mario González en más de un sentido. Mientras que el programa le ha brindado una plataforma para aumentar su notoriedad y conectar con una audiencia más amplia, también ha expuesto los desafíos mentales y físicos que conlleva.

El concursante está retomando su vida normal poco a poco. Ya ha regresado a su puesto de trabajo. Recordemos que estudió Administración y Dirección de Empresas y tiene un puesto de responsabilidad en un negocio que se dedica al material sanitario.