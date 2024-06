‘Supervivientes 2024’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 13 de junio?

Supervivientes 2024 ha regresado una noche más al prime time de Telecinco. El popular show de supervivencia se encuentra en su gran recta final de su andadura, por lo que las emociones entre las celebridades que aún persisten en Honduras son mayores.

Tal y como se ha comunicado de forma oficial, el próximo martes 18 de junio los supervivientes vivirán su gran desenlace del reality. El punto final a una aventura donde se revelará el nombre del gran ganador de la edición. Por ello, y con el objetivo de ir allanando el camino, la pasada noche del 13 de junio el programa dio a conocer el nombre de un nuevo expulsado.

Blanca Manchón y Marieta se jugaban su permanencia en el concurso tras la salvación de Gorka, que tuvo lugar el pasado martes. Abandonar el reality a tan poco de la final no es una opción, pues la expulsada se quedaría a las puerta de ser finalista.

Recordemos que la deportista olímpica ha sido expulsada en dos ocasiones, pero por azares del concurso ha vuelto a ser repescada. Marieta, por su parte, ha sido nominada en numerosas ocasiones desde que llegó a la isla, pero siempre ha sido salvada por el público.

Debido a esta pequeña premisa, no es de extrañar que las emociones estuviesen a flor de piel. Pues, tendría lugar uno de los duelos femeninos más complicados de la edición. Pero, parece ser que los espectadores lo tenían muy claro, algo que quedó reflejado en los porcentajes ciegos: 71% y 29%.

¿Quién fue la expulsada de la noche?

Sin ánimos de alargar demasiado el momento, Jorge Javier Vázquez comunicó que la salvada por el público era Marieta. Unas palabras con las que dejaba a las puertas de la final a Blanca Manchón. Ahora sí, el final de una aventura por Honduras donde la deportista regresará a España tras 100 días de concurso.

«Gracias, gracias, gracias», repetía Marieta tras saber que había sido salvada. «Grande», replicaba Blanca hacia su compañera. Ante este resultado, Gorka, Arkano y Pedro García Aguado se levantaron para abrazar a sus compañeras. Una despedida a Manchón donde no faltaron las lágrimas.

«Me tienen que cuidar estos hombretones», dijo entre risas la de Elche. «Yo necesito que esta mujer me firme algo de que no voy a volver. Tengo unos niños que me deben reconocer a la vuelta», comentó con humor. «Quiero agradecerle a todo el mundo que trabaja aquí la experiencia, a todo el grupo con el que he vivido los últimos días porque ha sido increíble», afirmó como despedida.

«Chicos, queda poco y sed vosotros. Sois personas super diversas, eso me encanta pero tengo que apoyar a la única chica que queda en el grupo. Marieta sé tú, no cambies absolutamente nada y lucha la final, a tope», dijo ante de abandonar la Palapa de forma definitiva.