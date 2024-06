‘Supervivientes 2024’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 11 de junio?

Como ya es habitual en la noche del martes, Supervivientes 2024 regresó una noche más al prime time de Telecinco junto a una nueva gala de Tierra de Nadie. Una emisión donde los espectadores tuvieron la oportunidad de ver la llegada al plató de Aurah Ruiz, una de las últimas expulsadas.

Lejos de quedar ahí, la noche ya comenzaba pisando fuerte. Carlos Sobera informó a la audiencia que esa noche sería la última gala que dirigiría, pues el próximo martes tendrá lugar la gran final del reality y lo conducirá Jorge Javier Vázquez.

Una velada donde las emociones no faltaron en ningún momento y en la que, como no podía ser de otra manera, el público fue conocedor del nombre del concursante salvado de la semana. De esta manera, Gorka Ibarguren, Marieta y Blanca Manchón se presentaron en la ceremonia de salvación para conocer el veredicto de la audiencia.

Siguiendo la estela habitual del concurso, las celebridades se han subido a unas tablas que estaban suspendidas por una cuerda sobre el mar. Si la presentadora Laura Madrueño cortaba una cuerda, el concursante caería al agua y continuaría con su nominación.

Caer al agua implicaría jugarse el concurso el próximo jueves, lo cual supone un riesgo para las celebridades. Pues, recordemos que los participantes de Supervivientes 2024 se encuentran a siete días de regresar a España. Así pues, y antes de proceder a cortar cuerdas, Sobera reveló los porcentajes ciegos: 54%, 36% y 10%.

¿Quién fue el salvado de la noche?

El público de Supervivientes 2024 lo tuvo muy claro y, para prueba de ello, los porcentajes ciegos. Por lo tanto, sin ánimos de alargar más la situación, la presentadora procedió a cortar la primera cuerda. De esta manera, la primera en caer al agua ha sido Blanca Manchón.

Todo quedaba entre Marieta, ex participante de La isla de las tentaciones, y Gorka Ibarguren. Ambos concursantes se han mirado para darse ánimos, pues sabían que el que cayera se jugaría su concurso en el peor momento posible. Fue entonces cuando Laura Madrueño cortó la cuerda de Marieta, quedando salvado el entrenador personal.

Gorka es el salvado de la noche y se sitúa a un paso de la final de #Supervivientes2024: «Quiero llegar a esa soñada última gala» https://t.co/GjVCakK9Nq — Supervivientes (@Supervivientes) June 11, 2024

El vasco se ha convertido en uno de los grandes favoritos de la edición, de eso no cabe duda. Por ello, al ver que había sido el elegido por la audiencia para continuar en el concurso, se emocionó por completo. Gorka, inmediatamente, alzaba los brazos hacia arriba como símbolo de victoria y comenzaba a lanzar besos a sus compañeros en la isla y a la audiencia.

«Muchísimas gracias a todos, no sé ni cómo agradecerlo, de verdad. No sé qué decir, muchas gracias a todos», comentaba emocionado. «Me encanta la aventura, he soñado en todos los colores y me gustaría llegar a la final. Muchísimas gracias», concluyó.

Por lo tanto, el próximo jueves 13 de junio habrá un duelo de mujeres. Blanca Manchón y Marieta se jugarán su concurso una vez más. Una batalla decisiva donde la expulsada se quedará a las puertas de ser finalista de la edición.