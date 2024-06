Mario González se sincera sobre las duras secuelas que sufre tras su paso por ‘Supervivientes 2024’

Si hay algo en lo que coinciden la mayoría de las celebridades que han acudido a Supervivientes, es que, la vuelta a la realidad es más dura de lo que parece. A nivel alimentario, es muy común que los participantes sufran de algún efecto rebote debido a la ansiedad que les genera tener, de repente, tanta comida.

Un pequeño problema que provoca que, en ocasiones, lleguen a ganar más peso del que tenían cuando fueron al reality. Una situación que está sufriendo en primera persona Mario González. El ex participante de La isla de las tentaciones ha sido invitado al podcast de Beduck y ha hablado, sin filtros, de su paso por el concurso de Mediaset España.

El joven ha confesado que ha notado un cambio notable en su cuerpo desde su paso por Supervivientes 2024. «A mí lo que me da miedo que yo lo que no puedo controlar es el cuándo parar de comer que eso a mí nunca me había pasado», ha comenzado explicando. Lejos de dejarlo ahí, Mario González ha querido profundizar un poco en el tema.

«Tú sabes que yo siempre he sido de comer poco. Yo por ejemplo cuando fui a la isla pesaba 86 kilos y me cuesta coger peso muchísimo porque no soy de comer… Yo no voy a comer y me quedo con la sensación de llenarme. Ahora voy a comer y no sé cuándo parar», confesó. Una situación que le está pasando factura a nivel físico y mental.

Al respecto, su compañera de edición, Carmen Borrego, reveló hace unos días que González estaba pasando por el temido efecto rebote. De esta manera, la colaboradora televisiva desveló que Mario, tras haber perdido 11 kilos en Honduras, ahora ya ha ganado 17 kilos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mario Gnz Gr (@mariognzgr)

Por otro lado, y debido a que vivió su experiencia en los Cayos Cochinos de la mano de su novia, Claudia Martínez, le preguntaron si habían llegado a intimar en la isla. Recordemos que no es la primera vez que se desata la pasión en una edición de Supervivientes, por lo que la pregunta era muy reveladora.

«No te salen otras necesidades y a quien le salen enhorabuena por ellos, pero lo primero es que estás pensando en el hambre que tienes», admitió el joven. Asimismo, ha confesado que, aunque hubiese tenido ganas, con tantas cámaras presentes le hubiera resultado incómodo.

Mario da el nombre de su ganador de Supervivientes 2024

La final del concurso de supervivencia se encuentra a la vuelta de la esquina. El próximo 18 de junio los espectadores del programa tendrán la oportunidad de conocer el nombre del gran ganador de la edición. Por ello, Mario González se ha mojado en sus redes sociales y ha confesado quién es su ganador.

Sin dudarlo dos veces, el influencer ha dejado claro que esta edición le pertenece a Pedro García-Aguado. «Esta persona tiene que ser el ganador indiscutible de este programa. Desde que te he conocido te he admirado, pero ahora escuchándote te admiro más. Es increíble», escribió sobre el que fue el presentador de Hermano Mayor.