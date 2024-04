Mario González se enfrenta a las duras críticas por no participar en la repesca de ‘Supervivientes 2024’

El pasado jueves, la audiencia de Supervivientes 2024 tomó la firme decisión de expulsar a Mario González. A pesar de todo, Jorge Javier Vázquez le ofreció la posibilidad de participar en la repesca, en la que ya estaban confirmados Laura Matamoros, Kike Calleja, Lorena Morlote y Rocío Madrid.

A pesar de la propuesta, el ya ex concursante de Supervivientes 2024 se negó en rotundo a dar ese paso. Algo que sorprendió muchísimo a toda la audiencia. Tan solo unos días después, en el debate presentado por Sandra Barneda, Claudia Martínez tuvo la oportunidad de descubrir la decisión que había tomado su pareja. Y, como era de esperar, se quedó sin palabras.

El pasado miércoles, en la gala de Supervivientes: Tierra de Nadie, Mario González pisó el plató del programa. Lo primero que hizo fue saludar a su suegro y, posteriormente, abrazar tanto a familiares como a su círculo más cercano que se desplató hasta Mediaset para recibirle. ¡Fue un momento muy especial!

Aun así, el ex concursante de Supervivientes 2024 todavía tenía que resolver muchas dudas e incógnitas. Antes de pronunciarse sobre su criticada negativa a participar en la repesca, Carlos Sobera le hizo saber que, hace tan solo unos días, Claudia Martínez tuvo que ser evacuada por cuestiones de salud.

«Estoy tranquilo al saber que ahora está controlada», comenzó diciendo Mario, y añadió: «Me da cosa que esté allí sola e incluso cuando me expulsaron le prometí que no le dejaría sola, así que me da pena verla así». Fue entonces cuando el presentador le recordó que había tenido la posibilidad de que eso se cumpliera, participando en esa repesca.

«No era estar con ella estando en otra playa. A mí el concurso me ha podido superar las primeras semanas y para mí volver teniendo la cabeza fuera y a Claudia además en la valla de al lado hubiera dado diez pasos hacia atrás», reconoció el ex concursante de Supervivientes 2024. Acto seguido, pudo ver cómo fue la reacción de Claudia Martínez al descubrir la decisión que había tomado.

Mario explica por qué no ha querido participar en la repesca

Carlos Sobera quiso recordar que, a pesar de estar en equipos diferentes, sí que pueden mantener contacto con los concursantes de la otra playa a través de la valla, puesto que no está prohibido. Fue entonces cuando Mario confesó que «el problema de Claudia es por las noches», por lo que no iba a llevar bien el hecho de estar separados.

Lejos de que todo quede ahí, el expulsado aprovechó la entrevista con Carlos Sobera para hacer balance de su concurso, tras visualizar un vídeo sobre estas largas semanas en Honduras: «El reality en sí ha sido muy duro. Nadie se lo imagina lo duro que puede llegar a ser hasta que lo vives».

Por si fuera poco, Mario fue más allá: «A mí me sé que me superó psicológicamente. Me intenté reponer y fue tarde pero analizándolo con calma estos días, me he comportado como me ha salido en cada momento». Además, quiso aprovechar la ocasión para decir algo más: «Cuando me he equivocado, he perdido perdón, y me siento orgulloso de las pruebas, del concurso que he hecho y de todo».