Claudia Martínez descubre que Mario rechazó participar en la repesca de ‘Supervivientes 2024’: «No lo entiendo»

El pasado domingo 21 de abril pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes: Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo el equipo médico del reality tomó la firme decisión de que Claudia Martínez fuese evacuada para realizarle numerosas pruebas. Y todo como consecuencia de unos fuertes dolores de estómago.

La joven tuvo la oportunidad de hablar en directo con Sandra Barneda, donde le hizo saber cómo se encontraba a nivel físico y emocional. Pero eso no fue lo único que ocurrió, puesto que la presentadora le hizo partícipe de una información que le ha dejado completamente sin palabras.

Debemos tener en cuenta que el pasado jueves, su novio Mario González fue expulsado. Una vez salió de la Palapa, se vio las caras con Laura Matamoros. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez le hizo saber que, si él quería, podía optar a la repesca. Todos se quedaron sin palabras al saber que el ex participante de La isla de las tentaciones se negó en rotundo a someterse a la decisión del público.

Claudia Martínez pudo escuchar a su pareja decirlo, algo que le dejó completamente impactada puesto que no se lo esperaba en absoluto. Hasta tal punto que no pudo evitar las lágrimas: «¿Por qué? No lo entiendo», fueron sus primeras palabras. Eso sí, quiso dejar claro que no le parecía en absoluto una decisión egoísta por parte de Mario González.

«No. Su concurso es el suyo, el mío es el mío, pero me da mucha pena porque era el ganador indiscutible para mí», reconoció la todavía concursante de Supervivientes 2024. Visiblemente afectada, Claudia Martínez trató de explicar el verdadero motivo por el que le hubiera gustado que Mario González optase a la repesca.

«Es un tío increíble y creo que no ha tenido la oportunidad de ser él, le ha costado adaptarse», reconoció la ex participante de La isla de las tentaciones. Aun así, tampoco podía esconder que se sentía impactada ante su decisión: «Ya que estás aquí, ¿cómo qué no? O sea, no lo entiendo. Le respeto y si no puede más yo voy a estar con él, pero…»

Y añadió: «Estoy un poco en shock. Es como que estoy entre triste y un poco decepcionada, no por él, pero ya que estaba metido no lo entiendo». Lejos de que todo quede ahí, Claudia Martínez fue a más: «Nos ha costado mucho, tendré que hablar con él a ver qué le está pasando porque es una oportunidad muy grande».

Imágenes inéditas de la despedida de Claudia Martínez y Mario González de Supervivientes 2024

El equipo de Supervivientes 2024 no dudó un solo segundo en compartir una serie de imágenes exclusivas de todo aquello que no se vio de la despedida de la pareja, el pasado jueves. En ellas podíamos ver a Claudia y Mario antes de saber que él sería el expulsado, pero también después de abandonar la Palapa.

«Fuera estaremos juntos, pero me da pena. Siento mucha responsabilidad», comenzó diciendo Claudia Martínez, todavía concursante de Supervivientes 2024. Por si fuera poco, añadió algo más: «Creo que esto nos ha reforzado como pareja. Si ya lo tenía claro, ahora lo tengo mil veces más».