La pasada noche del domingo 21 de abril Supervivientes 2024 regresó una noche más con una nueva gala de Conexión Honduras. La emisión presentada por Sandra Barneda comenzó dejando claro que muchas cosas habían ocurrido desde las últimas horas. De hecho, una concursante ha tenido que ser evacuada de la isla para ser revisada por el equipo médico.

Las duras condiciones que se viven en Honduras han provocado que celebridades como Carmen Borrego, Zayra Gutiérrez o Arkano hayan tenido que ser atendidos por los médicos. Una lista a la que se acaba de sumar Claudia Martínez, ex participante de La isla de las tentaciones.

Debido a la situación que está viviendo la participante, Sandra Barneda conectó con ella para hablar al respecto. «Tengo dolores de estómago terribles, con ganas de vomitar, mareos y malestar», comentó la influencer. Una serie de síntomas que lleva padeciendo desde hace semanas y por los que le tuvieron hacer un test de embarazo.

La prueba dio negativo, por lo que la joven de 27 años no estaba embarazada de Mario, su pareja y ex participante de Supervivientes 2024. «Me daba miedo decirlo antes», explicaba Claudia a Barneda. Asimismo, la comunicadora informó a la audiencia que la participante no estaba pasando un buen momento por varios factores, siendo también uno de ellos la ausencia de Mario.

En la gala del pasado jueves 18 de abril el joven se convirtió en el expulsado de la semana, rechazando por el camino la posibilidad de seguir en el concurso gracias a la repesca. «Estoy mal y preocupada porque no sé dónde está Mario», señaló entre lágrimas. «No sé si sabe que me han evacuado», añadió. A pesar de todo, Claudia manifestó que no estaba triste. «Sé que le voy a ver de nuevo», afirmó.

Sandra Barneda a Claudia en Supervivientes 2024: «Tienes que quererte un poco más»

Días muy complicados para Claudia que llevaron a Sandra Barneda a enviarle un mensaje a la joven. «Estás demostrando ser muy fuerte, más de lo que te crees. Tienes que quererte un poco más», le dijo claramente. Además, y lejos de dejarlo ahí, le informó sobre el parte médico y lo que habían decidido sobre ella.

«El equipo médico ha decidido que las pruebas no son concluyentes», le dijo. Unas palabras con las que le hizo saber que tenía que seguir en observación y realizándose pruebas para saber la magnitud de su gravedad. En el caso de estar padeciendo algo muy perjudicial para su salud, Claudia abandonará el concurso y se unirá a la lista de abandonos de la edición.

Claudia tendrá que hacerse más pruebas médicas, ya que las hechas hasta ahora no son concluyentes 🏝 #ConexiónHonduras7

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/NUBIQaaqIc — Supervivientes (@Supervivientes) April 21, 2024

Nominados de la semana en Supervivientes 2024

Lejos de quedar ahí, Claudia Martínez también está haciendo frente a otra semana como nominada. Junto a ella, Gorka, Ángel Cristo Jr y Pedro García Aguado se disputan su permanencia en el reality. Una expulsión que esta vez será definitiva, pues el concursante repescado ya ha sido elegido.

Un adiós a la aventura más salvaje de Honduras donde el expulsado regresará a España tras casi mes y medio de concurso. ¿Quién será el expulsado por la audiencia? ¡Se abren las apuestas!