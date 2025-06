Marc Crosas se hace viral por su flirteo con la periodista Lola del Carril: «Está más linda tu narración»

El independentista Marc Crosas, conocido en los últimos años por atacar al Real Madrid en los medios de comunicación en los que participa, se ha vuelto viral este lunes por los comentarios que ha hecho a Lola del Carril, narradora del encuentro entre Palmeiras y Oporto del Mundial de Clubes en DAZN México. Durante la retransmisión del partido, Marc Crosas dejó varios mensajes de flirteo a Lola del Carril.

«Me gusta que coincidamos», «está más linda tu narración, Lola, espectacular», dijo en algunos momentos Marc Crosas, español nacido en San Felíu de Guixols (Girona) que lleva varios años en México participando en medios de comunicación. «Sí, corazón», le contestó en otro momento la periodista, confirmando el buen rollo entre ellos.

«Tiene aguante la gente de Palmeiras…», dijo Lola del Carril en el tramo final del partido entre Palmeiras y Oporto del Mundial de Clubes, a lo que Marc Crosas, con un acento mexicano impostado, le contestó que «aguante las redes sociales, ¿qué estás haciendo Lola?». La periodista no quiso decir entonces nada, pero el ex futbolista del Barcelona continuó con su flirteo: «¿No lo sabes o no lo quieres saber?». En sus redes sociales, Marc Crosas bromeó con este asunto.

La conversación entre ambos se ha vuelto viral en las últimas horas en las redes sociales, donde han compartido vídeos de esos mensajes entre Lola del Carril y Marc Crosas.

Hilo de los videos que he encontrado de Marc Crosas y Lola de Carril en la mejor dupla de narradores que hemos visto. 1 DAZN nos debe dejar esto lo que queda del torneo pic.twitter.com/OFHKH0actE — Mr. G «El leoncito del futbol» (@leoncitodelfut) June 16, 2025

¿Quién es Lola del Carril?

La periodista que narraba este Palmeiras – Oporto del Mundial de Clubes para DAZN en México es Lola del Carril, una narradora argentina de 26 años, famosa también en redes sociales, donde por ejemplo en Instagram cuenta con 90.000 seguidores. Licenciada en Comunicación Social, Del Carril fue jugadora de hockey hace años y ha hecho algún pinito en la música.

Marc Crosas, ex jugador del Barcelona

El protagonista de este flirteo viral es Marc Crosas, ex jugador del Barcelona, reconocido independentista y azote en los últimos años del Real Madrid en los medios de comunicación en los que participa, así como en sus redes sociales. Crosas fue canterano del Barça, llegó a debutar con el primer equipo, aunque nunca llegó a hacer una gran carrera como futbolista.

Tras ello, hizo carrera en los medios de comunicación, sobre todo en México. Además, participa activamente en proyectos relacionados con el fútbol, como la Kings League Américas, competición lanzada por Gerard Piqué.