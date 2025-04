El supremacismo catalán de Marc Crosas: «Lamine y Laporta explican el cambio cultural de este Barça»

El independentista Marc Crosas, reconocido antimadridista y ex jugador del Barcelona, ha tirado de supremacismo para ensalzar a los catalanes, diciendo que personas como Lamine Yamal o Joan Laporta explican «el cambio cultural» del Barça, ensalzando al ciudadano catalán respecto a otros porque «no tiene miedo a nada».

En referencia a las palabras de Lamine Yamal este martes en rueda de prensa, en las que ha dicho que no tiene «miedo a ningún defensa» porque el miedo «lo dejé hace tiempo en Mataró», Marc Crosas ha soltado todo un ejemplo de supremacismo catalán.

«El catalán siempre ha sido precavido, quejumbroso, con un sentimiento de inferioridad y autodestructivo por naturaleza», comenzó el ex jugador del Barcelona, comentarista ahora deportivo en algunos medios de comunicación y también con muchos seguidores en redes sociales por ser un activista independentista, además de antimadridista.

Ese primer mensaje lo puso Marc Crosas para después explicar que personas como Lamine Yamal, Joan Laporta e incluso jugadores del Barcelona que no son catalanes como Gavi, Iñigo Martínez o Fermín «son personajes muy necesarios para explicar el cambio cultural de este Barça que ojalá permee también en su afición». Tras ello, Crosas aseguró que este equipo no tiene que tener «miedo a nada».

El catalán siempre ha sido precavido, quejumbroso, con un sentimiento de inferioridad y autodestructivo por naturaleza.

Lamine, Gavi, Iñigo, Fermín, y el Presi Jan Laporta,… son personajes MUY necesarios para explicar el cambio cultural de este Barça que ojalá permee también en… https://t.co/3ufXE7FNzA — Marc Crosas (@marccrosas) April 29, 2025

Marc Crosas es un ex jugador de Barcelona, entre otros equipos, aunque con los culés no jugó muchos partidos y que ahora ha hecho carrera en los medios de comunicación, sobre todo en México. Además, participa activamente en proyectos relacionados con el fútbol, como la Kings League Américas, competición lanzada por Gerard Piqué. Es conocido por ser un pro culé pero también por mantener un fuerte vínculo con sus raíces catalanas.

El mensaje de Crosas en las redes sociales viene por las palabras de Lamine Yamal este martes en rueda de prensa, en la previa del partido de semifinales de Champions ante el Inter de Milán. Lamine levantó la voz para contestar a los que dicen que está crecido. «Mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen sí», comentó el jugador español, que explicó que no tiene «miedo a nadie», ya que «siempre tiene motivación» y «el miedo lo dejé en Mataró hace tiempo».