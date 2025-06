Annie Knight confiesa que fue agredida sexualmente mientras grababa contenido para OnlyFans

Con el paso de los años, las actrices de la plataforma OnlyFans han conseguido una enorme popularidad fuera de la red social -en la que se sube contenido erótico en la gran mayoría-. Tras Bonnie Blue y Lily Phillips, la siguiente actriz en dar el salto ha sido Annie Knight, que fue noticia después de tener que ser hospitalizada después de tener sexo con casi 600 hombres en apenas unas horas. Este récord sexual le pasó factura en su salud, pero días después está contenta y orgullosa de lo conseguido. Peor fue otra situación que vivió, esta vez con un actor supuestamente profesional, con el que tenía que grabar una escena de sexo que se publicaría en la plataforma.

La influencer erótica ha pasado por el pódcast Plugtalk, en el que actores y actrices del mundo erótico cuentan sus experiencias en grabaciones (además de terminar manteniendo sexo ante las cámaras al final de cada episodio). Allí ha sido preguntada por la peor situación que ha vivido en un rodaje, un recuerdo que no ha dudado en contar ante las cámaras. En su relato cuenta todo ocurrió cuando quedó con un actor al que no conocía, para grabar una escena sexual que después se publicaría en la red.

En la entrevista asegura que le dejó claro que sus límites estaban en el sexo anal y en no estar amordazada o inmovilizada de ninguna manera, algo que parecía haber aceptado sin problemas. Pero todo se torció cuando comenzaron a grabar, ya que el chico hizo todo lo que habían acordado en no practicar.

En ese momento comenzó a gritarle que parase, pero eso no sirvió de nada y su compañero de escena le dejó claro que no tenía pensado respetar su acuerdo. «Le pedí varias veces que parara, y no lo hizo. Así que trataba de, como, quitármelo de encima, y cuanto más lo intentaba, como que me empujaba más. No puedo entrar en muchos detalles, porque no quiero meterme en problemas aquí, pero, sí, básicamente, eso es lo que pasó. Y no podía, no podía levantarme», ha contado.

Por suerte, Annie Knight acudió, como es habitual, a grabar con una persona de seguridad, que esperaba en el cuarto de al lado y cuando escuchó los gritos decidió irrumpir para ayudarla. «Afortunadamente, había alguien allí que entró y sacó a este tipo de encima de mí. Pero estoy como, muy conmocionada por todo esto. Y simplemente, nunca me había pasado algo así antes en este grado», ha explicado.

Con este relato, la actriz pretende poner en aviso a todos los jóvenes que pretenden entrar en el mundo de OnlyFans y no son conscientes de los peligros que existen. «Solo quiero asegurarme de que los creadores estén realmente seguros cuando están filmando, que hagan verificaciones de las personas, y supongo, como, tal vez preguntar por ahí para ver si realmente son legítimos y todo eso», de esta manera ha dejado claro que tener una persona de seguridad a pocos metros es importante.

Esta confesión llega casi al mismo tiempo en el que Bonnie Blue, amiga y compañera de profesión, ha visto como su cuenta de OnlyFans ha sido eliminada por sobrepasar todos los límites de la plataforma. La actriz anunció que se metería en una caja de cristal en mitad de un parte, dispuesta a que cualquiera que fuese allí pudiera tener sexo con ella sin ningún tipo de problema.