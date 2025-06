Muere Ngone Ndiaye, reconocida modelo e influencer, tras someterse a una cirugía estética en Turquía

El mundo de la moda y de las redes sociales vuelve a estar de luto. Tras la trágica muerte de Kristina Belaya, reconocida influencer y estrella de realities, a los 24 años tras un accidente en su domicilio, tenemos que decir adiós para siempre a otra creadora de contenido. En este caso, nos referimos a Ngone Ndiaye. Con el paso del tiempo, no solamente se convirtió en una conocida modelo, sino que también comenzó a causar sensación en redes sociales. Lo que nadie esperaba es que fuese a fallecer de forma tan sumamente trágica, tras tomar la decisión de someterse a una cirugía estética en Turquía. Cada vez son más las personas que deciden poner rumbo a este país para pasar por quirófano, y en muchas ocasiones las consecuencias han sido fatales. Eso es exactamente lo que le ha sucedido a Ngone Ndiaye. Nada hacía presagiar que el resultado no iba a ser, ni mucho menos, el esperado.

Tal y como han confirmado los compañeros de The Sun, la madre de la influencer ha sido la encargada de dar a conocer la dolorosa noticia. Los hechos ocurrieron cuando la joven creadora de contenido tomó la firme decisión de viajar a Turquía desde Francia para someterse a un procedimiento estético llamado BBL y cuyo objetivo es el de levantar los glúteos de la paciente. La madre de la fallecida, profundamente devastada, confirmó la intención de su hija: «Iba a operarse para corregir su BBL». Es decir, su «Brazilian Butt Lift». Se trata de un procedimiento en el que se aumenta y se moldean los glúteos utilizando la grasa del propio cuerpo. Así pues, esa grasa se extrae de zonas como la espalda baja, los muslos o, incluso, el abdomen, a través de liposucción. Con posterioridad se purifica y se inyecta en los glúteos para conseguir el efecto deseado por la paciente.

A pesar de que todo parecía que iba a salir a la perfección, la familia de Ngone Ndiaye comenzó a preocuparles notablemente la situación cuando no tenían ningún tipo de noticia sobre la joven. Como era de esperar, al tratarse de una intervención quirúrgica, se temieron lo peor. Tan solo unos días después, descubrieron la fatídica noticia.

¿Quién era Ngone Ndiaye?

La creadora de contenido en redes sociales saltó a la fama en 2008, concretamente por convertirse en nada más y nada menos que Miss Pikine. La modelo no dudó un solo segundo en cumplir uno de sus mayores sueños, que era representar a Pikine, su ciudad natal, en un reconocido concurso de belleza que se desarrolla en Senegal.

Con posterioridad, decidió trasladarse a Francia, país en el que vivió sus últimos años. Poco a poco, fue ganando cada vez más relevancia en redes sociales, llegando a alcanzar casi los 100.000 seguidores en Instagram. En esta plataforma, compartía numerosos trucos de maquillaje y moda. Una carrera prometedora que se ha visto truncada de manera tan sumamente trágica. Descanse en paz.