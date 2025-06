Álvaro Escassi se pronuncia en ‘Supervivientes 2025’ sobre la relación de Mario Casas y Melyssa Pinto

Supervivientes 2025 se encuentra a muy pocos días de vivir su gran final. El desenlace de una aventura por Honduras, que ya lleva más de 102 días. Por ello, y con las emociones a flor de piel, la organización del formato ha querido contarle a los finalistas todo lo que ha ocurrido en el mundo durante el periodo de tiempo que han estado por los Cayos Cochinos. Y es que, como es bien sabido por todos, no ha sido poco. De hecho, ya lo comentó Jorge Javier Vázquez en la gala del jueves, los participantes no sabían que, entre otras muchas cosas, en España se produjo un apagón general, falleció el Papa Francisco, se proclamó a un nuevo Papa o que Álvaro Escassi tiene nueva cuñada.

Con el objetivo de ir poniéndoles un poco al día, ya que han estado aislados de la vida civilizada durante más de tres meses, el equipo de Supervivientes les puso un vídeo recopilatorio en la Palapa. De esta manera, los finalistas se quedaban sin palabras al ver todo lo acontecido durante su participación en el concurso. Asimismo, y lejos de dejarlo pasar, Sandra Barneda, como presentadora de Conexión Honduras, quiso saber qué opinaba el jinete de que su popular cuñado, Mario Casas, estuviese de novio con la influencer Melyssa Pinto. Una noticia que, por lo que se pudo ver en el rostro del concursante, no le dejó indiferente.

Uno a uno, los concursantes fueron comentando la noticia que más les había sorprendido. Montoya no pudo evitar mostrar su pesar al ser conocedor de la derrota de su querido Real Betis Balompié y Borja González se mostró muy emocionado por el regreso de Xabi Alonso al Real Madrid, ahora como entrenador. Pero, Sandra Barneda fue al lío y le preguntó a Álvaro Escassi sobre la noticia de su cuñado.

«Tienes una nueva cuñada…», le empezó a decir la presentadora. «Si Mario está feliz, yo estoy feliz también, me alegro mucho», comentó el finalista sin entrar en detalles. «Felices los cuatro, ¿no?», le respondió Barneda. Sin embargo, el jinete no quiso hablar mucho del tema. «Es un encanto», señaló Borja González respecto a la ex concursante de La isla de las tentaciones.

De hecho, desvió rápidamente la conversación hacia el apagón que sufrió la península ibérica. «¿Sabes si con el apagón, Sheila ha ido a sacarme las cosas del congelador?», quiso saber Álvaro Escassi. «No lo sé. Yo creo que no eh», le respondió la presentadora de Supervivientes: Conexión Honduras.

Álvaro Escassi se convierte en el último líder de ‘Supervivientes 2025’

Tal y como se pudo ver en la gala de la pasada noche del 15 de junio, Anita Williams, Montoya y Borja González son los nuevos nominados de la edición. Álvaro Escassi logró salvarse al vencer en la prueba de la noria infernal, por lo que, además de líder, es inmune.

De esta manera, el próximo martes, 17 de junio, los espectadores del formato serán conocedores del nombre del gran ganador. El final de una edición que ha arrasado en audiencia, desde el primer día, y que promete concluir con broche de oro.