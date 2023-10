El hijo de Alberto de Mónaco da una entrevista y deja a todos sin palabras

El príncipe soberano de Mónaco, Alberto II tiene una vida repleta de misterios sin resolver, como por ejemplo su relación con Charlene. Medios internacionales insisten en que hacen vidas completamente separadas, pero la exnadadora profesional guarda las formas para no tener problemas con el Principado. Sin embargo, el matrimonio se muestra cariñoso en sus apariciones públicas, a pesar de que no son numerosas. La princesa Charlene ha hecho un gran esfuerzo para aceptar el pasado de Alberto. Este mantuvo una relación secreta con Nicole Coste y fruto de este amor nació su primer hijo: Alexandre Grimaldi, que actualmente tiene 20 años.

El joven llegó al mundo el 24 de agosto de 2003 en Francia, concretamente en París. Sus padres estuvieron juntos durante cinco años, pero el soberano ascendió al trono y la situación cambió radicalmente. El nacimiento de Alexandre Grimaldi fue un escándalo a nivel mundial y los responsables de la institución exigieron que el primogénito de Alberto no tuviera derechos sucesorios. Durante todo este tiempo, el protagonista de esta noticia ha mantenido un perfil bajo, por eso ha sorprendido tanto las declaraciones que ha dado en las últimas horas.

La entrevista del hijo de Alberto de Mónaco

El tipo de vínculo que une a Alberto de Mónaco con su hijo mayor siempre ha generado interés. Alexandre Grimaldi no tiene ningún título y tampoco está involucrado en los deberes de la Casa Real. Es decir, tiene un papel completamente secundario. Sin embargo, de puertas para adentro sí está presente en la vida de su padre. Tanto es así que el pasado 25 de octubre rompió su silencio y aseguró que disfrutaba de una estrecha relación con el soberano.

El medio británico ‘Tatler’ ha conseguido hablar con el nieto de Grace Kelly. «Aspiro a trabajar en una relación con mi padre, convertirme en el embajador de Mónaco y traer oportunidades de negocios de regreso a Mónaco, que es de lo que he hablado con él, así que estoy muy feliz por ello», asegura con contundencia. Pero, ¿dónde vive y cuáles son sus planes más próximos?

Alberto II tiene planes con su hijo

Actualmente Alexandre vive en Londres, pero tiene intención de trasladarse a Nueva York para completar su formación académica. Su sueño es estudiar Relaciones Internacionales, aunque también es un gran amante del mundo de la moda. Hay mucha gente que sabe quién es, pero pretende integrarse y llevar una vida normal hasta que llegue el momento de asumir responsabilidades institucionales.

«Dado que soy parte de este establishment, existe una presión natural que conlleva. Creo que sólo tengo que hacer mi trabajo y honrar mi herencia y mi familia de una manera respetable. Pero me considero muy respetable y muy amable, así que creo que haré justicia a mi nombre», responde cuando le preguntan por sus apellidos.

Una familia unida

Según las palabras de Alexandre, los problemas que tuvo su madre con Alberto de Mónaco no le afectaron. Insiste en que ha tenido una infancia feliz y promete que sigue manteniendo un vínculo especial con su familia. «Me gustó mucho crecer con mis hermanos y mi mamá me cuida muy bien. No podría pedir más. Estamos todos muy unidos», comenta al respecto.