El hijo mayor de Alberto de Mónaco define su papel y desvela los secretos desconocidos de su vida

De un tiempo a esta parte, Alexandre Grimaldi ha dejado atrás el perfil discreto que le ha caracterizado la mayor parte de su vida y ha saltado a primera plana. El hijo mayor del príncipe Alberto, fruto de la relación del soberano con la ex azafata togolesa Nicole Coste, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la actualidad, hasta el punto de acaparar titulares en todo el mundo y también portadas en algunas de las revistas más destacadas del panorama royal.

Una nueva realidad para el joven que, a pesar de no tener ningún título ni estar en la línea de sucesión al Principado, está muy orgulloso de sus orígenes y aspira a seguir creciendo en el entorno del príncipe Alberto, con quien tiene una relación muy especial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alexandre Grimaldi (@alexandregrimaldi_)

Hace unos años, Alexandre protagonizó una portada junto a su madre con motivo de su 18 cumpleaños y ya entonces Nicole Coste alabó la complicidad entre padre e hijo. Una entrevista en la que la togolesa, además, criticó duramente a la princesa Charlene, para disgusto del soberano. No obstante, las aguas volvieron a su cauce y, a día de hoy, le pese a quien le pese, ambos tienen una relación muy fluida. Prueba de ello es que Alberto estuvo en el 20 cumpleaños de su hijo mayor y su ex pareja no tuvo reparos en compartir algunas fotografías del encuentro familiar en sus redes sociales. Un encuentro en el que, por supuesto, no estaba la princesa Charlene.

Con motivo de este aniversario, el joven volvió a hablar para la conocida revista francesa Point de Vue, en una entrevista en la que aseguró que no era ilegítimo y que demandaría a todo el que lo insinuara. Ahora, ha sido la revista británica Tatler, otro de los referentes de la esfera royals, la que ha entrevistado al hijo de Nicole Coste. Un reportaje en el que Alexandre se muestra muy seguro y dispuesto a acaparar los focos, después de dos décadas llevando una vida discreta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicole Coste (@nicole.coste)

En esta entrevista que, curiosamente, ha coincidido con otro reportaje que se ha publicado de su padre y su tía, la princesa Estefanía, Alexandre Grimaldi recalca, de manera tajante, que su deseo es mantenerse cerca de la familia y desarrollar su carrera profesional en el entramado de los Grimaldi: «Aspiro a trabajar en colaboración con mi padre y convertirme en embajador global de Mónaco, por así decirlo, y traer oportunidades de negocio al principado, que es lo que he hablado con él», asegura el joven. Unas declaraciones en las que Alexandre se muestra muy seguro de sí mismo y convencido de sus próximos pasos.

Además, Alexandre revela algunos detalles de su vida que, hasta ahora, no habían trascendido públicamente, como cuando tuvo la oportunidad de conocer a la modelo Naomi Campbell que, además, le dio algunos consejos para el futuro: «Me dio un consejo: que tuviera cuidado con los que me buscan, sobre todo ahora que salgo a la luz pública», ha revelado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tatler (@tatlermagazine)

El joven ha contado también algunas cosas sobre su vida personal que, hasta ahora, no eran conocidas a nivel público. Por ejemplo, sobre su relación con sus hermanos: «Me gustó mucho crecer con mis hermanos y mi madre me cuida muy bien. No podría pedir más. Estamos todos muy unidos. De hecho, tenemos un grupo de mensajes de texto. Tenemos discusiones sobre quién es mejor: Erling Haaland o Mbappé. Mi hermana es más del equipo Mbappé, pero los chicos son más de Haaland», ha revelado. Asimismo, ha reconocido que, hasta ahora, su vida alejada de los medios no ha sido complicada, aunque puede que las cosas sean más difíciles a partir de este momento. «Ha sido fácil porque no estaba demasiado en el ojo público. No me ha afectado tanto. Ahora sí que va a ser interesante, ser más mediático, mostrar más mi cara y estar ligado a mi familia», ha comentado el hijo de Nicole Coste que, por primera vez, ha reconocido estar enamorado, aunque no ha querido entrar en muchos detalles sobre la chica que ocupa su corazón.

Alexandre Grimaldi ha asegurado también que tiene una muy buena sintonía con su padre y con su tía, Estefanía de Mónaco que, además, es su madrina: «Es muy divertida, tiene mucha gracia y los pies en la tierra. Estoy muy unido a ella. En los últimos años, hemos cenado y comido juntos para celebrar mi cumpleaños con mis primos». Sobre la que fuera su abuela, Grace Kelly, Alexandre ha dicho que la tiene muy presente y que habla mucho de ella con su hermana Jazmin, ya que ella se dedica al mundo de la interpretación.