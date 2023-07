El llamativo ‘misterio’ de las continuas ausencias de la princesa Charlene

La vida de la Familia Grimaldi suele estar siempre rodeada de un halo de misterio. Su agenda no siempre es pública, a lo que se suma que la información que se publica de lo que ocurre de puertas hacia dentro de palacio se filtra con cuentagotas. El príncipe Alberto de Mónaco y su entorno suele ser muy celoso de su intimidad, de hecho, incluso en el tiempo en el que la princesa Charlene estuvo enferma en Sudáfrica, los detalles sobre su evolución se fueron comunicando de manera muy controlada, lo que avivó los rumores sobre un posible distanciamiento de la pareja que, al final, tuvieron que desmentir ambos. Pero, más allá de esto, lo cierto es que, desde que Charlene regresara a Mónaco y retomara su agenda, ha habido cierta normalidad en el día a día del matrimonio y el resto de la familia, sobre todo, de cara al público.

Charlene y Alberto de Mónaco junto a sus hijos en un acto oficial. / Gtres

No hay que perder de vista que este año está siendo muy importante para los Grimaldi, por las celebraciones del centenario del nacimiento de Raniero, por las que se están llevando a cabo diferentes actos en los que, como es lógico, están participando todos los miembros de la familia. En algunas ocasiones hemos podido ver al clan Grimaldi al completo pero, en otras, ha ocurrido como suele ser habitual, esto es, el príncipe Alberto con Charlene, o el soberano por separado con sus hermanas, juntas o de manera independiente. Y es que, a pesar de que en los compromisos en los que han participado todos juntos se ha buscado dar una imagen de cordialidad y normalidad, lo cierto es que a nadie se le escapa que la relación de Charlene con sus cuñadas es algo tensa desde siempre y no ha cambiado con el paso de los años.

Quizás precisamente por eso no ha llamado mucho la atención que la agenda del soberano se haya intensificado a raíz de este aniversario pero que, sin embargo, no siempre haya estado acompañado por su esposa. No obstante, lo que resulta más curioso es que, en los últimos días la Princesa apenas se ha dejado ver. Por ejemplo, el pasado 1 de julio, Charlene no acudió en el renombramiento del Lycée Technique et Hôtelier como Lycée Rainier, donde sí se pudo ver a Alberto con sus hermanas y algunos de sus sobrinos. Varios días más tarde, el 5, la Princesa también se ausentó en una premiere dedicada a Rainiero, en la que acudieron también las hermanas del príncipe y la mayoría de sus sobrinos. Sin embargo, ni rastro de Charlene o de sus hijos menores que sí que han acudido a varios actos con su padre.

Un poco más adelante, el 6 de julio, fue Alexandra de Hannover la que acompañó a su tío a visitar una exposición sobre Monet y, el día después, el soberano estuvo con Carolina en una feria de arte. El Príncipe cerró la semana acompañado de su hermana mayor y de su sobrina Carlota Casiraghi en otro acto centrado en el baile. De nuevo, ni rastro de Charlene.

A pesar de las llamativas ausencias, sabemos que la agenda de Charlene no ha estado parada. Este pasado lunes, la Princesa reaparecía en un acto relacionado con la Fundación Princesa Charlene, en compañía con su marido, el príncipe Alberto. Tal como han confirmado fuentes oficiales, los Príncipes han recibido en el Palacio Grimaldi los miembros del Courchevel Ski Club, al que han entregado un cheque con fondos para los niños y niñas del club.

Es la primera vez que se ha visto a Charlene desde que el pasado 30 de junio participara en una entrega de medallas en Montecarlo y, aunque no hay información oficial sobre los planes de la Princesa en estos días, hay rumores que apuntan a que la esposa del príncipe Alberto podría haber estado disfrutando de unos días de descanso junto a sus hijos, motivo que explicaría su ausencia en la agenda en la última semana.