Casi un año después de su regreso a casa, la agenda de la princesa Charlene cada vez está más cargada de compromisos. El pasado fin de semana se la pudo ver en la inauguración de boutique de la firma de relojería Panerai apenas unos días después de acompañar a su esposo a las exequias de la Reina Isabel en Londres y ahora ha participado en una importante cita para la familia Grimaldi.

El soberano y su familia ha rendido homenaje este miércoles a que fuera patriarca de la Casa Grimaldi, el príncipe Rainiero, con motivo de su centenario, que se celebra el próximo año. Un año que estará repleto de celebraciones en recuerdo del que fuera marido de Grace Kelly de cuya muerte se acaban de cumplir también cuarenta años. Una de las tragedias que han marcado la vida de la familia.

Por primera vez en mucho tiempo se ha podido ver al príncipe Alberto en compañía no solo de su esposa, sino también de sus dos hermanas, las princesas Estefanía de Mónaco y Carolina de Hannover, así como algunos de sus hijos, en concreto, Louis Ducruet y su mujer y Camille Gottlieb. Ellos han sido grandes apoyos para el soberano en los meses en los que la ex nadadora ha estado ausente del Principado a consecuencia de sus problemas de salud y han ayudado mucho al príncipe Alberto en todo lo que se refiere a tareas de representación. Es la primera vez, no obstante, que vemos a las tres mujeres más importantes en la vida del jefe del Estado -con permiso de su hija Gabriella-, unidas en un acto oficial desde que Charlene regresara de Sudáfrica.

Una vez más, especialmente Charlene y Carolina volvieron a acaparar gran parte de la atención gracias a sus looks. La princesa de Hannover derrochó elegancia con un conjunto en color beige, compuesto por pantalón wide leg y blazer oversize, mientras que Charlene apostó por un sastre de estilo working en tono antracita. Por su parte, la princesa Estefanía se decantó por el azul, con un jumpsuit de estilo clásico con complementos en rojo. Las más jóvenes de la familia, Marie Ducruet y Camille Gottlieb también lucieron estilismos de corte masculino. La nuera de Estefanía prefirió un traje negro, mientras que su hija se decantó por una favorecedora americana de tweed en tonos azules de Zara.

A pesar de que se ha hablado en muchas ocasiones de que la relación entre las hermanas y la mujer de Alberto de Mónaco no es especialmente estrecha, las tres han querido dejar a un lado sus diferencias para rendir homenaje al padre del soberano. Algo que será una constante el próximo año, que estará cargado de eventos en memoria del príncipe Rainiero.