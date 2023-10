Charlene se ‘desmelena’ al lado del príncipe Alberto

Charlene de Mónaco ha reaparecido este fin de semana después de varios días en los que sus ausencias en actos importantes ha sido muy comentada. La princesa no ha querido faltar a una de las citas deportivas más destacadas para Sudáfrica, país con el que tiene un fuerte vínculo desde su infancia. La esposa del príncipe Alberto acudió el sábado a la final de la Copa Mundial de Rugby 2023 que se ha disputado en el Stade de Francia, en la capital francesa. Un encuentro que se ha saldado con la victoria de la selección de Sudáfrica frente a Nueva Zelanda.

Los príncipes Alberto y Charlene reaparecen juntos en un partido de rugby. / Gtres

Acompañada de su marido, el príncipe Alberto, y del presidente francés y su esposa, la ex nadadora se mostró visiblemente nerviosa durante todo el encuentro. Aunque no es habitual verla en actitud tan natural, Charlene apenas pudo contener la emoción durante todo el partido y pasó de la tensión a la efusividad de manera constante. La princesa se levantaba y aplaudía, e incluso se la pudo ver dando un beso y un fuerte abrazo a su marido, que parecía encantado con la situación. Un detalle con el que la pareja ha dado una vez más carpetazo a los rumores de crisis que siempre la ha rodeado y de los que parece que no consiguen librarse.

Aunque no es nada habitual que la pareja se muestre tan cómplice en público -de hecho, las especulaciones de crisis muchas veces se acrecientan precisamente por la seriedad de Charlene en los actos oficiales-, lo cierto es que en esta ocasión la princesa no ha podido contener la emoción y ha dejado a la vista una imagen muy poco habitual en ella. Una faceta natural y espontánea de la que ya fuimos testigos hace unos días, precisamente, en otro partido de rugby de la selección de Sudáfrica, en el que Charlene se mostró igualmente nerviosa y expectante.

Precisamente esa reaparición de la princesa se producía un día después de que el príncipe Alberto acudiera, junto a su hermana Estefanía y dos de sus sobrinos a un baile benéfico en recuerdo del príncipe Rainiero. Una cita en la que no estuvo la princesa Charlene, ni tampoco ningún representante de la rama Grimaldi de la princesa de Hannover. Como era de esperar, la ausencia de Charlene fue muy comentada, sobre todo, en un acto de este calado en recuerdo a Raniero. No obstante, las críticas quedaron en parte difuminadas cuando la ex nadadora reapareció en París para apoyar a la selección de Sudáfrica.

En cualquier caso, lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos de la pareja y de las declaraciones que ha hecho en los últimos tiempos defendiendo su relación, la realidad es que Alberto y Charlene no consiguen dejar atrás las especulaciones que ponen su matrimonio en tela de juicio, sobre todo, en un momento en el que la presencia de Nicole Coste y del primer hijo de Alberto de Mónaco en los medios y en la vida del Principado está ganando cada vez más protagonismo.