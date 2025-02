Giro radical del tiempo: Roberto Brasero pone fecha al peor día del invierno y es inminente

Roberto Brasero pone fecha al peor día del invierno y es algo inminente, vivimos un giro radical que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Este es el cambio que esperamos en todos los sentidos y que puede ser el que nos golpee de lleno en estos días que tenemos por delante. El tiempo será el protagonista de estos días que realmente puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante en todos los sentidos.

La previsión del tiempo puede acabar siendo lo que nos afecte en todos los sentidos. Es momento de ver lo que realmente puede acabar siendo lo que marque, una diferencia que será lo que nos afecte de lleno en estos últimos días. Por lo que tenemos que empezar a pensar en todo lo que está por llegar, es hora de apostar con algunos detalles que quizás hasta ahora no habíamos visto. Tenemos que dejar un cambio que puede acabar siendo lo que realmente puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Lo peor del invierno aún no lo hemos visto llegar y ahora parecerá que no hemos visto lo que está por llegar.

Llega un destacado giro radical en el tiempo

El tiempo parece que nos dará un marcado cambio de tiempo que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado. Por lo que, tenemos que ver un poco de tiempo, por lo que realmente no sabemos qué es lo que pasará, pero los mapas nos dejan un marcado cambio.

Este experto en el tiempo tenemos que empezar a pensar con lo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañe en unos días de la semana en los que todo puede ser. Debemos tener por delante una serie de situaciones que pueden acabar siendo los que nos afecten de lleno.

Es hora de ver un Roberto Brasero puede acabar siendo lo que marque, un invierno que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno. Parece que lo que hemos tenido esta semana, es una especie de espejismo ante lo que está por llegar en estos días.

Los mapas del tiempo no dudan en darnos una serie de detalles que puede acabar siendo lo que nos haga reaccionar ante unos planes que quizás hasta ahora no habíamos visto. El invierno parece que se reactiva en esta fecha tan concreta.

Pone fecha al peor día del invierno Roberto Brasero

Lo peor del invierno, quizás hasta ahora no lo habíamos visto llegar, con la llegada de una serie de detalles que pueden acabar siendo claves. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido sólo una antesala de lo que está por venir. Tocará ver lo que marcará este tipo de detalles que serán fundamentales.

Toma nota de la previsión del tiempo de un Roberto Brasero que tiene claro lo que llega: «Repetimos panorama para el tiempo de mañana: frío matinal con algunas heladas y luego mucho sol y temperaturas más altas que las de hoy. Únicamente en el norte de Galicia y Cantábrico los restos de un frente poco activo dejarán intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil dispersa, poca cosa. Sin lluvias ni nevadas con algunas nubes en el norte de Canarias y con nieblas matinales, que eso sí volverá a ser destacable: nieblas en el Cantábrico oriental y sobre todo en la meseta Norte, donde podrían ser localmente espesas y engelantes. Ese meteoro se produce cuando las gotitas de agua que forman la niebla se congelan al entrar en contacto con el suelo u otros objetos y pueden dar lugar a una cencellada blanca. En el resto de España el sol será protagonista con temperaturas máximas incluso ligeramente superiores a las de ayer salvo en el extremo norte peninsular donde bajarán quizá un par de grados. Aun así llegaremos mañana a 14º en Oviedo y Santander, 18º en Ourense y 19º en Murcia o Sevilla».

Siguiendo con la misma previsión: «El jueves el panorama será casi calcado y a partir del viernes podríamos tener cambios. Primero el que parece más claro: un brusco descenso de las temperaturas por la llegada hasta nuestra península de una nueva masa de aire polar que se traducirá en unas máximas más bajas para ese día. Es decir, también hará más frio por la tarde. La segunda novedad es que podría un frente nuboso podría desplazarse de norte a sur por la península con luvias pero también, al coincidir con la entrada de aire fío, con posibles nevadas en algunas zonas. Existe incertidumbre a día de cuales podrían ser esas zonas al tener varios elementos en marcha (la masa de aire frio por un lado y las precipitaciones por otro) pero lo que no se espera que tengamos en una situación demasiado adversa por las nevadas y en ningún caso parece que vaya a ser una bestia del este».

El frío será protagonist y también las nevadas: «En su previsión para el viernes la AEMET habla de que “existe una elevada incertidumbre” con precipitaciones que se esperan en el Cantábrico, Baleares y tercio nordeste peninsular y que “no pueden descartarse en otros puntos del territorio, pudiendo ser localmente fuerte en zonas de litoral del mar Balear”. Sobe las nevadas tendríamos nieve en montañas del extremo norte peninsular, con probables acumulados significativos en el Pirineo, “sin descartarlas en zonas más bajas del cuadrante nordeste y en montañas del centro y sureste”. Y es que con la llegada de la masa de aire polar la cota de nieve se desplomará desde los 1000 metros hasta situarse por debajo de los 500 m. en la mayor parte de la mitad norte peninsular, permaneciendo en torno a 1200/1500 m. en el sureste».